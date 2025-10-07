Επέτειος 7ης Οκτωβρίου

Στη συμπλήρωση των δύο ετών από την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ αναφέρθηκε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία σημείωσε ότι η ευκαιρία για απελευθέρωση των ομήρων και κατάπαυση του πυρός δεν πρέπει να χαθεί.

Συγκεκριμένα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανέφερε μέσω ανάρτησής της στο Χ ότι «δεν α ξεχάσουμε ποτέ τη φρίκη των επιθέσεων της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου και τον πόνο που προκάλεσαν σε αθώα θύματα, στις οικογένειές τους και σε ολόκληρο τον λαό του Ισραήλ, πριν από δύο χρόνια».

Σημείωσε, μεταξύ άλλων, στη συνέχεια ότι «καλούμε όλα τα μέρη να συμμετάσχουν εποικοδομητικά στις συνομιλίες στο Σαρμ ελ Σεΐχ, στο πλαίσιο του σχεδίου που υπέβαλε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ».

We will never forget the horror of the Hamas attacks on 7 October and the pain they caused to innocent victims, their families and the entire people of Israel, two years ago.



We honour their memory by working tirelessly for peace.



The immediate release of all hostages and a… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 7, 2025

Αναλυτικά η ανάρτηση της φον ντερ Λάιεν:

«Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τη φρίκη των επιθέσεων της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου και τον πόνο που προκάλεσαν σε αθώα θύματα, στις οικογένειές τους και σε ολόκληρο τον λαό του Ισραήλ, πριν από δύο χρόνια. Τιμούμε τη μνήμη τους εργαζόμενοι ακούραστα για την ειρήνη.

Η άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων και η κατάπαυση του πυρός είναι πλέον εφικτές. Αυτή η ευκαιρία δεν πρέπει να χαθεί.

Καλούμε όλα τα μέρη να συμμετάσχουν εποικοδομητικά στις συνομιλίες στο Σαρμ ελ Σεΐχ, στο πλαίσιο του σχεδίου που υπέβαλε η @POTUS.

Αυτή η στιγμή πρέπει να αξιοποιηθεί για να ανοίξει ο δρόμος για μια διαρκή ειρήνη στην περιοχή, με βάση τη λύση των δύο κρατών».

Ο Μερτς προειδοποιεί για νέο κύμα αντισημιτισμού - «Δείξτε αλληλεγγύη στους Εβραίους»

Για «νέο κύμα αντισημιτισμού» στη Γερμανία προειδοποιεί ο καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς στο μήνυμά του με αφορμή την επέτειο από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ και καλεί τους πολίτες να σταθούν στο πλευρό των Εβραίων.

Σε όλη τη χώρα οι σημαίες πνέουν σήμερα μεσίστιες, ενώ έχουν προγραμματιστεί δεκάδες εκδηλώσεις μνήμης για τα θύματα.

«Από τις 7 Οκτωβρίου 2023 βιώνουμε ένα νέο κύμα αντισημιτισμού στη Γερμανία. Εκδηλώνεται με παλιές και νέες μορφές - στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα πανεπιστήμια, στους δρόμους μας. Όλο και πιο έντονα, όλο και πιο ξεδιάντροπα και όλο και πιο συχνά με τη μορφή βίας. Αυτό με κάνει να ντρέπομαι», δήλωσε ο Μερτς σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του και, απευθυνόμενος στους πολίτες, τους κάλεσε να δείξουν ότι βρίσκονται στο πλευρό των Εβραίων.

Όλοι πρέπει να δείξουμε ότι «θα κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι οι Εβραίοι μπορούν να ζουν εδώ στη Γερμανία χωρίς φόβο, ότι μπορούν να ζουν με αυτοπεποίθηση», τόνισε και περιέγραψε την 7.10.2023 ως «μαύρη μέρα στο βιβλίο ιστορίας του εβραϊκού λαού».

Αναφερόμενος στους ομήρους που κρατούνται μέχρι σήμερα από τη Χαμάς, ο καγκελάριος έκανε λόγο για «απίστευτα πράγματα που πρέπει να υπομείνουν εδώ και δύο ολόκληρα χρόνια» και διαβεβαίωσε ότι «συμμεριζόμαστε τον πόνο» των ιδίων και των οικογενειών τους.

Antisemitism in Germany is shameful. Now and always.



Let’s stand with the Jewish people of our country — today, on the two-year mark of Hamas’s brutal attack on Israel, and on each and every other day. pic.twitter.com/biQWbzwcFn — Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) October 7, 2025

Εκδηλώσεις μνήμης στη Γερμανία

Νωρίς το πρωί, τα ονόματα των 1.200 θυμάτων της επίθεσης της Χαμάς στο Ισραήλ τα ξημερώματα της 7ης Οκτωβρίου 2023 διαβάστηκαν σε συγκέντρωση μπροστά από την Πύλη του Βρανδεμβούργου.

Το βράδυ, η Πύλη θα φωταγωγηθεί και θα προβληθεί πάνω της η φράση «Bring them home now» (Φέρτε τους σπίτι τώρα), η οποία αναφέρεται στο αίτημα για επιστροφή των ομήρων.

Ο ομοσπονδιακός πρόεδρος Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ θα συναντηθεί με Εβραίους στην Λειψία, ενώ η πρόεδρος της Bundestag Γιούλια Κλέκνερ θα εγκαινιάσει έκθεση στο κτίριο του κοινοβουλίου, η οποία αναπαριστά την έφοδο της Χαμάς στο μουσικό φεστιβάλ Nova.

Το βράδυ στον ίδιο χώρο θα προβληθεί η ταινία «Κραυγές πριν από τη Σιωπή» (Screams before Silence), η οποία αναφέρεται στην σεξουαλική βία της Χαμάς εναντίον Ισραηλινών γυναικών και κοριτσιών.

Η Bundestag ωστόσο δεν θα τηρήσει φέτος ενός λεπτού σιγή, όπως είχε κάνει πέρυσι, καθώς οι κοινοβουλευτικές ομάδες των κομμάτων δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν σε μια συνεδρίαση για την 7η Οκτωβρίου, στο πλαίσιο της οποίας θα τηρείτο η συμβολική σιγή.

Στάρμερ: Οι φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις ανήμερα της 7ης Οκτωβρίου είναι «αντιβρετανικές»

Παράλληλα, η Βρετανία «θα ορθώνει πάντα το ανάστημά της» ενάντια σε όσους μισούν και επιδιώκουν να βλάψουν τις εβραϊκές κοινότητες, διαβεβαίωσε ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ενώ κάλεσε φοιτητές να μην πραγματοποιήσουν φιλοπαλαιστινιακές κινητοποιήσεις σήμερα, ανήμερα της δεύτερης επετείου από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ.

Κάθε παιδί του Ισραήλ θα πρέπει να μπορεί να ζει στο πλάι των Παλαιστίνιων γειτόνων του «με ασφάλεια», εκτίμησε ο Στάρμερ, τιμώντας τη σημερινή επέτειο.

Σε άρθρο του στους Times ο Βρετανός πρωθυπουργός χαρακτήρισε τις κινητοποιήσεις που είναι προγραμματισμένο να πραγματοποιηθούν σήμερα σε πανεπιστήμια «αντιβρετανικές», εκτιμώντας ότι δείχνουν έλλειψη σεβασμού.

Πρόσθεσε εξάλλου ότι κάποιοι χρησιμοποιούν τις φιλοπαλαστινιακές διαδηλώσεις «ως επαίσχυντη δικαιολογία για να επιτεθούν σε Εβραίους της Βρετανίας».

«Σήμερα, ανήμερα της επετείου των φρικαλεοτήτων της 7ης Οκτωβρίου, φοιτητές σχεδιάζουν ξανά κινητοποιήσεις», έγραψε ο Στάρμερ. «Αυτό δεν εκφράζει αυτό που είμαστε ως χώρα. Είναι αντιβρετανικό να δείχνει κανείς τόσο λίγο σεβασμό προς τους άλλους».

Εξάλλου πριν από μερικές ημέρες ένας άνδρας επιτέθηκε εναντίον Εβραίων έξω από συναγωγή στο Μάντσεστερ με αποτέλεσμα να σκοτώσει δύο άνδρες, ανήμερα του Γιομ Κιπούρ, της ιερότερης ημέρας για τους Εβραίους.

«Ο χρόνος δεν μειώνει το κακό που είδαμε εκείνη την ημέρα», υπογράμμισε ο Στάρμερ στο άρθρο του αναφερόμενος στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.

«Η χειρότερη επίθεση εναντίον του εβραϊκού λαού μετά το Ολοκαύτωμα. Ο βίαιος, εν ψυχρώ βασανισμός και φόνος Εβραίων στα ίδια τους τα σπίτια. Και η σύλληψη ομήρων, περιλαμβανομένων Βρετανών πολιτών, κάποιοι από τους οποίους παραμένουν μέχρι σήμερα στη Γάζα», σημείωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός στους Times.

«Έπειτα από αυτή τη φρικτή ημέρα τόσοι πολλοί βιώνουν έναν ζωντανό εφιάλτη. Όταν μίλησα με κάποιες από τις οικογένειες των Βρετανών ομήρων, τους υποσχέθηκα προσωπικά ότι δεν θα σταματήσουμε τις προσπάθειες να φέρουμε πίσω στα σπίτια τους τους αγαπημένους τους», πρόσθεσε ο ίδιος.

«Αλλά και εδώ στη Βρετανία οι εβραϊκές μας κοινότητες έχουν επίσης υποστεί την αύξηση του αντισημιτισμού στους δρόμους μας, στη χώρα μας. Την προηγούμενη εβδομάδα μια φρικτή τρομοκρατική επίθεση την ιερή ημέρα του Γιομ Κιπούρ στο Μάντσεστερ».

«Αυτή η χώρα θα ορθώνει πάντα το ανάστημά της και θα είναι ενωμένη ενάντια σε όσους επιθυμούν να βλάψουν και σε όσους μισούν τις εβραϊκές κοινότητες», κατέληξε ο Στάρμερ στο άρθρο του.

Χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν την Κυριακή σε εκδήλωση στην πλατεία Τραφάλγκαρ στο κέντρο του Λονδίνου για την επέτειο των δύο ετών από την επίθεση της Χαμάς. Φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στο ίδιο σημείο, με την αστυνομία να προχωρά σε σχεδόν 500 συλλήψεις.