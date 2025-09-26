Η Βρετανία καθιστά υποχρεωτικές τις ψηφιακές ταυτότητες - Στο επίκεντρο οι παράτυποι μετανάστες

Η Βρετανία ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι θα εισαγάγει ένα νέο υποχρεωτικό σύστημα ψηφιακής ταυτότητας για όλους τους Βρετανούς πολίτες και κατοίκους, ως μέτρο για την αποτροπή της παράτυπης μετανάστευσης.

«Θα καταστήσει πιο δύσκολη την παράνομη εργασία σε αυτή τη χώρα, καθιστώντας τα σύνορά μας πιο ασφαλή», δήλωσε ο πρωθυπουργός Κιρ Σταρμερ σε ανακοίνωση στην οποία γνωστοποίησε την κίνηση.

Η ψηφιακή ταυτότητα θα αποτελεί την έγκυρη απόδειξη ταυτότητας και καθεστώτος διαμονής στο Ηνωμένο Βασίλειο και θα περιλαμβάνει το όνομα, την ημερομηνία γέννησης και μια φωτογραφία, καθώς και πληροφορίες σχετικά με την εθνικότητα και το καθεστώς διαμονής.

Η ψηφιακή ταυτότητα θα καταστεί υποχρεωτική ως μέσο απόδειξης του δικαιώματος εργασίας, αλλά οι πολίτες δεν θα υποχρεούνται να την φέρουν μαζί τους ή να την επιδεικνύουν.

Θα είναι διαθέσιμη στους πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου και στους νόμιμους κατοίκους μέχρι το τέλος της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου, τον Αύγουστο του 2029.

Η κυβέρνηση ελπίζει ότι οι προτεινόμενες ταυτότητες θα υποστηρίξουν τις προσπάθειές της να μειώσει την παράτυπη μετανάστευση, περιορίζοντας τη δυνατότητα όσων έρχονται παράνομα στο Ηνωμένο Βασίλειο να κερδίζουν χρήματα.

Ο τρόπος λειτουργίας του συστήματος για όσους δεν χρησιμοποιούν smartphone θα εξεταστεί στο πλαίσιο της διαδικασίας διαβούλευσης.

Όσοι δεν επιθυμούν να φέρουν ψηφιακή ταυτότητα ή δεν χρησιμοποιούν ψηφιακά μέσα θα μπορούν να λάβουν φυσική κάρτα, σύμφωνα με την εφημερίδα The Telegraph.

Στη δεκαετία του 2000, το Εργατικό Κόμμα του Στάρμερ, με ηγέτη τότε τον Τόνι Μπλερ, προσπάθησε να εισαγάγει την ταυτότητα, αλλά το σχέδιο τελικά εγκαταλείφθηκε από τον διάδοχο του Μπλερ, Γκόρντον Μπράουν, μετά από αντιδράσεις που το χαρακτήρισαν ως παραβίαση των πολιτικών ελευθεριών.

Οι Βρετανοί δεν έχουν εκδώσει ταυτότητες από την κατάργησή τους μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και συνήθως χρησιμοποιούν άλλα επίσημα έγγραφα, όπως διαβατήρια και άδειες οδήγησης, για να αποδείξουν την ταυτότητά τους όταν απαιτείται.