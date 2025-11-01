Η Βουλγαρία εξετάζει το ενδεχόμενο να ζητήσει εξαίρεση από τις νέες αμερικανικές κυρώσεις εναντίον της μεγαλύτερης ιδιωτικής πετρελαϊκής εταιρείας της Ρωσίας, σύμφωνα με δύο πρόσωπα που γνωρίζουν το θέμα, καθώς φοβάται ότι τα μέτρα θα προκαλέσουν σοβαρές ελλείψεις καυσίμων και λαϊκή δυσαρέσκεια σε ολόκληρη τη χώρα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα κυρώσεις εναντίον των δύο μεγαλύτερων ρωσικών παραγωγών πετρελαίου, της Rosneft και της Lukoil, αναγκάζοντας αρκετές χώρες της Ε.Ε. όπου δραστηριοποιούνται οι εταιρείες να κινηθούν για να εξασφαλίσουν εξαιρέσεις.

Η Βουλγαρία φιλοξενεί το εκτεταμένο διυλιστήριο Burgas, ιδιοκτησίας της Lukoil, το οποίο καλύπτει έως και το 80% των αναγκών της χώρας σε καύσιμα. Η εταιρεία έχει διαχρονικά ασκήσει τεράστια οικονομική επιρροή στη βαλκανική χώρα, ενώ το διυλιστήριο έχει στο παρελθόν συνδεθεί με παραβιάσεις και «παραθυράκια» των ευρωπαϊκών κυρώσεων.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η κυβέρνηση της Σόφιας έχει ζητήσει από την Ουάσιγκτον να διευκρινίσει πώς μπορεί να αιτηθεί παράταση ή εξαίρεση από τις κυρώσεις μετά την ημερομηνία έναρξής τους, στις 21 Νοεμβρίου.

Η κυβέρνηση ανησυχεί ότι οι κυρώσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη διακοπή λειτουργίας του διυλιστηρίου, καθώς οι τράπεζες αποσύρονται από τη χρηματοδότησή του, κάτι που, όπως εκτιμούν, θα μπορούσε να προκαλέσει εκτεταμένες ελλείψεις καυσίμων και κοινωνικές αναταραχές.

Η Σόφια υποστηρίζει ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να οδηγήσει σε κατάρρευση της κυβέρνησης, ενισχύοντας τη δημοτικότητα του προέδρου Ρούμεν Ράντεφ — ενός πολιτικού που πολλοί θεωρούν φιλορώσο και ο οποίος έχει δημοσίως αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου πολιτικού κόμματος.

Ο Ιουλιάν Πόποφ, πρώην υπουργός Περιβάλλοντος της Βουλγαρίας και ανώτερος ερευνητής στο think tank Strategic Perspectives, συμφώνησε ότι η κυβέρνηση «δεν είναι επαρκώς προετοιμασμένη» και «δεν διαθέτει εναλλακτικό σχέδιο» για την αποχώρηση της Lukoil, κάτι που καθιστά πιθανές τις ελλείψεις καυσίμων εάν δεν βρεθεί λύση.

Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση θα πρέπει τώρα να αναλάβει επιχειρησιακό έλεγχο του διυλιστηρίου, με τη στήριξη μιας «διεθνούς επιτροπής» νομικών και ειδικών που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τη Σόφια στη διαχείριση της στρατηγικής εγκατάστασης.

Ωστόσο, ειδικοί αμφισβήτησαν τον ισχυρισμό ότι, αν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εγκρίνουν εξαίρεση από τις κυρώσεις, ο Ράντεφ θα αναλάβει την εξουσία.

Αυτό αποτελεί «εκφοβιστική τακτική» από την κυβέρνηση, δήλωσε ο Ίλιαν Βασίλεφ, πρώην πρέσβης της Βουλγαρίας στη Ρωσία και επικεφαλής της συμβουλευτικής εταιρείας Innovative Energy Solutions, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση προσπαθεί έτσι να καθυστερήσει την πώληση του διυλιστηρίου.

«Υπάρχουν νόμιμα και σοβαρά επιχειρηματικά συμφέροντα που επιθυμούν να αγοράσουν τα περιουσιακά στοιχεία της Lukoil», τόνισε, προσθέτοντας ότι «δεν υπάρχει λόγος πανικού».