Η Βόρεια Κορέα διατεθειμένη να συζητήσει με τις ΗΠΑ - «Καρφιά» προς τη Σεούλ

Ο Βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν έκρινε ότι η Πιονγκγιάνγκ θα μπορούσε να συζητήσει με τις ΗΠΑ, αλλά υπό τον όρο ότι η Ουάσιγκτον θα αναγνωρίσει το καθεστώς πυρηνικής δύναμης της χώρας του, ωστόσο ταυτόχρονα απέρριψε τις προσπάθειες της Σεούλ να ξαναρχίσει διάλογος, μετέδωσε σήμερα το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων, μετά την ολοκλήρωση του συνεδρίου του κυβερνώντος --και μοναδικού-- κόμματος στη Βόρεια Κορέα.

Στο προηγούμενο συνέδριο του κόμματος, το 2021, ο Κιμ Γιονγκ Ουν χαρακτήριζε τις ΗΠΑ τον υπ’ αριθμόν ένα «εχθρό» της χώρας του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ το τελευταίο διάστημα έκανε μάλλον ευμενείς δηλώσεις γι’ αυτόν, ενώ η θέση του κ. Κιμ μοιάζει να έχει αμβλυνθεί λιγάκι έναντι της Ουάσιγκτον.

Αυτή τη φορά, ήταν η Νότια Κορέα αυτή στην οποία ο κ. Κιμ επιφύλαξε τον χαρακτηρισμό της πιο «εχθρικής» οντότητας για τη Βόρεια Κορέα.

Αν η Ουάσιγκτον σεβαστεί «το τρέχον καθεστώς» της Βόρειας Κορέας --της πυρηνικής δύναμης--, όπως έχει οριστεί στο Σύνταγμά της, και «εγκαταλείψει την εχθρική πολιτική της (...) δεν υπάρχει κανένας λόγος για τον οποίο δεν θα μπορούσαμε να συνεννοηθούμε τις ΗΠΑ», είπε ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, κατά το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

Κατά τη διάρκεια περιοδείας του στην Ασία την περασμένη χρονιά, ο Τραμπ είχε δηλώσει «100% ανοικτός» στο ενδεχόμενο συνάντησης με τον Κιμ Γιονγκ Ουν. Παράλληλα, άλλαξε την πάγια θέση των ΗΠΑ για δεκαετίες, αναγνωρίζοντας ότι πλέον η Βόρεια Κορέα είναι «πυρηνική δύναμη κατά κάποιον τρόπο».

Η σεναριολογία περί συνάντησης των ηγετών των δυο χωρών στο περιθώριο της επίσκεψης που προβλέπεται να κάνει ο κ. Τραμπ στην Κίνα (31η Μαρτίου-2η Απριλίου) εντείνεται.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του ρεπουμπλικάνου, οι δυο ηγέτες συναντήθηκαν τρεις φορές, στο πλαίσιο διαπραγματεύσεων με σκοπό την αποπυρηνικοποίηση της κορεατικής χερσονήσου, οι οποίες ήταν άκαρπες.

Οι τελευταίες τοποθετήσεις από πλευράς Πιονγκγιάνγκ αφήνουν να διαφανεί «πρόθεση να συνεχιστούν οι σχέσεις με τις ΗΠΑ κατά τρόπο ανεξάρτητο, χωρίς να περνούν από τη Νότια Κορέα», σχολίασε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Γιανγκ Μου-τζιν, πρώην πρόεδρος της πανεπιστημιακής σχολής βορειοκορεατικών μελετών στη Σεούλ.

Όπως και ότι ο κ. Κιμ πλέον «απορρίπτει κάθε διαπραγμάτευση για την αποπυρηνικοποίηση», σύμφωνα με τον κ. Γιανγκ.

Μετά το 9ο συνέδριο του Κόμματος Εργατών, που ολοκληρώθηκε χθες το βράδυ με μεγάλη στρατιωτική παρέλαση, ο Κιμ Γιονγκ Ουν φάνηκε να βροντάει την πόρτα στις προσφορές για διάλογο από πλευράς Σεούλ, συμμάχου της Ουάσιγκτον.

Ο κ. Κιμ διεμήνυσε ακόμη πως η Πιονγκγιάνγκ πλέον σταματά «διά παντός» να θεωρεί τους Νοτιοκορεάτες «συμπατριώτες», χαρακτηρίζοντας «δόλιες» τις συμφιλιωτικές δηλώσεις και χειρονομίες της Σεούλ.

Η Βόρεια Κορέα «δεν έχει απολύτως καμιά σχέση με τη Νότια Κορέα, την πιο εχθρική οντότητα γι’ αυτή, και αποκλείει διά παντός τη Νότια Κορέα από την κατηγορία των συμπατριωτών», είπε ο βορειοκορεάτης ηγέτης, σύμφωνα με το KCNA.

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Λι Τζε-μιουνγκ καταβάλλει προσπάθειες από τον Ιούνιο που ανέλαβε την εξουσία να ξαναρχίσει διμερής διάλογος, χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει ανταπόκριση από την άλλη πλευρά.

«Ο μόνος τρόπος» η Νότια Κορέα «να ζήσει με ασφάλεια είναι να πάψει να ασχολείται με οτιδήποτε μας αφορά και να μην μας εκνευρίζει όσο δεν μπορεί να ξεφύγει από τις γεωπολιτικές συνθήκες», πιο συγκεκριμένα από το ότι «γειτονεύει μαζί μας», είπε.

Τον περασμένο μήνα, η Πιονγκγιάνγκ ανακοίνωσε ότι κατέρριψε μη επανδρωμένο εναέριο όχημα προερχόμενο από τη νοτιοκορεατική επικράτεια και απαίτησε λογαριασμό από τη Σεούλ.

Στη Νότια Κορέα διενεργείται έρευνα για να εξακριβωθεί η προέλευση της πτήσης.

Ο πρόεδρος Λι τόνισε πως συμβάντα του είδους θα μπορούσαν να οδηγήσουν στο ξέσπασμα πολέμου -- από τεχνική άποψη, οι δυο χώρες παραμένουν σε εμπόλεμη κατάσταση, καθώς ο πόλεμος της Κορέας (1950-1953) τερματίστηκε με απλή εκεχειρία, δεν υπήρξε ποτέ υπογραφή συμφωνίας ειρήνης.

Η Βόρεια Κορέα, χώρα με πυρηνικό οπλοστάσιο, υφίσταται σειρά διεθνών κυρώσεων εξαιτίας των εξοπλιστικών προγραμμάτων της. Η Πιονγκγιάνγκ εκτιμάται πως παράγει επαρκή ποσότητα πυρηνικού υλικού για την κατασκευή ως και 20 πυρηνικών όπλων σε ετήσια βάση, υπολόγιζε η νοτιοκορεατική προεδρία τον Ιανουάριο.

Διπλωματικές πηγές ωστόσο σημείωσαν τον περασμένο μήνα ότι η επιτροπή κυρώσεων σε βάρος της Βόρειας Κορέας ετοιμάζεται να εγκρίνει εξαίρεση από τις κυρώσεις σε σχέδια για την προσφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στη χώρα.

Αυτό θα επέτρεπε στην Ουάσιγκτον και στη Σεούλ να παρακάμψουν την άρνηση της Πιονγκγιάνγκ να δεχτεί οποιονδήποτε διάλογο, τουλάχιστον κατά την άποψη αναλυτών.

Η Βόρεια Κορέα άλλαξε το Σύνταγμά της το 2024 και όρισε για πρώτη φορά τη Νότια Κορέα ως «εχθρικό κράτος».

Το συνέδριο του μοναδικού κόμματος, που διεξάγεται ανά πενταετία, άρχισε τη 19η Φεβρουαρίου και ολοκληρώθηκε χθες. Θεωρείται το σημαντικότερο πολιτικό γεγονός στη χώρα, και κατά κανόνα έχει σκοπό την ενίσχυση του καθεστώτος. Ο Κιμ Γιονγκ Ουν επανεξελέγη την Κυριακή, ομόφωνα, γενικός γραμματέας της παράταξης που κυβερνά τη χώρα από τα χρόνια του 1940.