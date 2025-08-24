Η πίεση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προς πολιτείες που ελέγχονται από Ρεπουμπλικανούς να ανασχεδιάσουν τις εκλογικές τους περιφέρειες για τη Βουλή των Αντιπροσώπων, ώστε να προστατευτεί η ρεπουμπλικανική πλειοψηφία στις ενδιάμεσες εκλογές του επόμενου έτους, θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για δεκαετίες κυριαρχίας των Ρεπουμπλικανών στο Σώμα, σύμφωνα με πολιτικούς αναλυτές και ειδικούς.

Οι Ρεπουμπλικάνοι διαθέτουν οριακή πλειοψηφία στη Βουλή με 219 έδρες έναντι 212 των Δημοκρατικών, και ο Τραμπ επιδιώκει να σπάσει το "κακό σερί" των ενδιάμεσων εκλογών όπου το κόμμα του εκάστοτε Προέδρου χάνει έδρες — όπως συνέβη σε εκείνον το 2018 και στον Δημοκρατικό Τζο Μπάιντεν το 2022 — πιέζοντας πολιτείες όπως το Τέξας να προχωρήσουν σε επιθετικές ανακατανομές.

Από την άλλη πλευρά, δημοκρατικά προπύργια όπως η Καλιφόρνια απειλούν να ανταποδώσουν με δικές τους κομματικές ανακατανομές, μια τακτική γνωστή ως gerrymandering (κομματικός επανασχεδιασμός των περιφερειών), που έχει γίνει ακόμη πιο αποτελεσματική χάρη στα σύγχρονα εργαλεία ανάλυσης δεδομένων.

Ωστόσο, οι Ρεπουμπλικάνοι διατηρούν το πλεονέκτημα, καθώς ελέγχουν τα νομοθετικά σώματα και τις κυβερνήσεις 23 πολιτειών, έναντι 15 των Δημοκρατικών. Επιπλέον, ανεξάρτητοι αναλυτές αναφέρουν πως οι πληθυσμιακές μεταβολές ενδέχεται να δημιουργήσουν έως και 11 νέες έδρες στο Νότο και τη Δύση — περιοχές που κλίνουν προς τους Ρεπουμπλικάνους — μετά την απογραφή του 2030.

Οι Δημοκρατικοί είχαν κυριαρχήσει στη Βουλή για 40 συνεχόμενα χρόνια από το 1955 έως το 1995, πριν πολλοί συντηρητικοί Νοτιοδημοκράτες μεταπηδήσουν στους Ρεπουμπλικάνους.

Η τρέχουσα μάχη για την ανακατανομή έχει εγείρει φόβους για μια νέα εποχή ακραίου gerrymandering, με τα δύο κόμματα να προσπαθούν να κερδίσουν πλεονεκτήματα, βαθαίνοντας ακόμη περισσότερο τον διχασμό στην ήδη πολωμένη πολιτικά χώρα.

«Αισθάνομαι πως αυτό είναι απάτη», δήλωσε ο Άνταμ Κίνζινγκερ, πρώην Ρεπουμπλικανός βουλευτής και επικριτής του Τραμπ, ο οποίος έχασε την έδρα του στο Ιλινόις εξαιτίας της ανακατανομής μετά την απογραφή του 2020. «Κάθε φορά που σπάμε έναν θεσμικό κανόνα στην πολιτική, αυτός δεν επιστρέφει ποτέ. Θα είναι σαν χιονοστιβάδα — συνεχείς ανακατανομές. Αυτό με ανησυχεί.»

Η Ρεπουμπλικανικά ελεγχόμενη νομοθετική συνέλευση του Τέξας ενέκρινε την προηγούμενη εβδομάδα νέο χάρτη που προβλέπει πέντε επιπλέον έδρες για τους Ρεπουμπλικανούς. Σε απάντηση, η Δημοκρατικά ελεγχόμενη Καλιφόρνια πρότεινε χάρτη που θα έδινε επίσης πέντε επιπλέον έδρες στους Δημοκρατικούς, αν και αυτή η κίνηση θα πρέπει να εγκριθεί από τους ψηφοφόρους σε ειδική εκλογή τον Νοέμβριο.

Δημοσκόπηση του Reuters/Ipsos αυτόν τον μήνα έδειξε ότι η πλειονότητα των Αμερικανών αντιτίθεται στο κομματικό gerrymandering, σε σημείο που πολλοί ανησυχούν ακόμη και για την ίδια τη λειτουργία της αμερικανικής δημοκρατίας.

Λίγες ανταγωνιστικές έδρες

Ανεξάρτητοι εκλογικοί αναλυτές εκτιμούν ότι μόλις τρεις δεκάδες από τις 435 έδρες της Βουλής των Αντιπροσώπων θα είναι πραγματικά ανταγωνιστικές στις ενδιάμεσες εκλογές του 2026, μεταφέροντας την ουσιαστική μάχη στις εσωκομματικές εκλογές, οι οποίες συχνά αναδεικνύουν πιο ακραίους υποψηφίους που ενδιαφέρονται λιγότερο για τον συμβιβασμό.

«Αυτό είναι ένας άλλος τρόπος να πούμε ότι η βούληση των ψηφοφόρων δεν αντικατοπτρίζεται στο εκλογικό αποτέλεσμα», δήλωσε ο Τόμας Καν, προσωρινός διευθυντής του Κέντρου Μελετών Κογκρέσου και Προεδρίας στο American University.

«Αν οι Ρεπουμπλικανοί δημιουργήσουν θεσμικά πλεονεκτήματα, είτε μέσω χρηματοδότησης... είτε μέσω gerrymandering, τότε στην ουσία θα έχουν κλειδώσει τον έλεγχο της Βουλής. Και αυτό δεν είναι καλό για τη δημοκρατία», πρόσθεσε.

Δημοκρατικά προπύργια όπως η Νέα Υόρκη και η Καλιφόρνια ήδη χάνουν πληθυσμό προς πολιτείες όπως η Φλόριντα, το Τέξας και το Αϊντάχο — πολιτείες υπό ρεπουμπλικανική διοίκηση. Πολλοί Ρεπουμπλικανοί θεωρούν αυτή τη μετακίνηση ως επικύρωση των πολιτικών τους.

«Πολλοί από τους ψηφοφόρους που φεύγουν από την Καλιφόρνια — κυρίως από την περιοχή του Σαν Φρανσίσκο — και μετακινούνται στο Όστιν, το Ντάλας ή στο Μπόιζι του Αϊντάχο είναι πιο συντηρητικοί και θέλουν να ζήσουν σε μια "κόκκινη" πολιτεία για διάφορους λόγους: κόστος ζωής, νομοθεσίες, τρόπος διακυβέρνησης, επιχειρηματικό περιβάλλον κ.λπ.», δήλωσε ο Γουίλ Κάιλι, εκπρόσωπος της Εθνικής Ρεπουμπλικανικής Επιτροπής Κογκρέσου.

Δημοσκόπηση του Reuters/Ipsos έδειξε ότι το 21% των Ρεπουμπλικανών και το 14% των Δημοκρατικών έχουν σκεφτεί να μετακομίσουν σε πολιτεία με χαμηλότερους φόρους.

Τα δεδομένα της απογραφής των ΗΠΑ, στα οποία βασίζονται οι προσδοκίες για την ανακατανομή, δείχνουν ότι σχεδόν όλη η πληθυσμιακή αύξηση σε πολιτείες όπως το Τέξας και η Φλόριντα από το 2020 προέρχεται από μειονοτικές κοινότητες.

Στο Τέξας, που αναμένεται να αποκτήσει 3-4 νέες έδρες μετά το 2030 σύμφωνα με τις επιτροπές ανακατανομής των κομμάτων, το 97% των νέων κατοίκων είναι ισπανόφωνοι, μαύροι ή ασιατικής καταγωγής. Στη Φλόριντα, που ενδέχεται να κερδίσει 2-4 έδρες, οι ίδιες ομάδες αποτελούν πάνω από τα τρία τέταρτα της πληθυσμιακής αύξησης, σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής.