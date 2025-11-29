Η Airbus υποβαθμίζει το εύρος του προβλήματος με τα αεροσκάφη A320 - Κανονικά οι πτήσεις για Aegean και Sky Express

Η Airbus ενημερώνει τις αεροπορικές εταιρείες ότι οι επείγουσες επισκευές σε ορισμένα από τα αεροσκάφη A320 που επηρεάστηκαν από μια σημαντική ανάκληση ενδέχεται να είναι λιγότερο επαχθείς σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις, υποστήριξαν το Σάββατο πηγές του κλάδου των αερομεταφορών στο Reuters.

Οι ίδιες πηγές πρόσθεσαν πως αν και συνολικά περίπου 6.000 αεροσκάφη εξακολουθούν να επηρεάζονται, ο αριθμός των αεροσκαφών που χρειάζονται χρονοβόρα αλλαγή υλικού αντί για γρήγορη επιδιόρθωση λογισμικού είναι μικρότερος από τις αρχικές εκτιμήσεις, ανέφεραν.

Υπενθυμίζεται πως η ανάκληση της Airbus, που εκδόθηκε σε 350 αερομεταφορείς σε όλο τον κόσμο, είναι μία από τις μεγαλύτερες στην 55ετή ιστορία της και έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την υπέρβαση του Boeing 737 από το A320 ως το μοντέλο με τις περισσότερες παραδόσεις.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ ζήτησε από τις αεροπορικές εταιρείες να αντικαταστήσουν ή να τροποποιήσουν το λογισμικό που ελέγχει τα πηδάλια και τα πτερύγια στα αεροσκάφη A319, A320 και A321.

Σημειώνεται ακόμα πως το ζήτημα έχει προκαλέσει καθυστερήσεις ή και ακυρώσεις εκατοντάδων πτήσεων, κυρίως σε αεροπορικούς προορισμούς της Ασίας, που σταδιακά αποκαθίστανται.

Τι ισχύει για Aegean και Sky Express

Οι AEGEAN και SKY express, οι οποίες έχουν σε εξέλιξη επενδυτικό πλάνο για ανανέωση του στόλου των αεροσκαφών δηλώνουν ότι δεν υφίσταται ζήτημα.

Η ανακοίνωση της Aegean έχει ως εξής:

«Η AEGEAN ολοκλήρωσε άμεσα την εφαρμογή της οδηγίας της Airbus - Το πτητικό πρόγραμμα της εταιρείας συνεχίζεται κανονικά

Η AEGEAN ενημερώνει ότι, σε συνέχεια της οδηγίας που εκδόθηκε εχθές το βράδυ από την Airbus για άμεση επαναφορά λογισμικού ορισμένων αεροσκαφών της οικογένειας A320, ενεργοποίησε έγκαιρα όλες τις απαιτούμενες επιχειρησιακές και τεχνικές διαδικασίες.

Η εφαρμογή της οδηγίας ολοκληρώθηκε ήδη με επιτυχία και το πτητικό πρόγραμμα συνεχίζεται κανονικά, χωρίς καμία αλλαγή ή διαφοροποίηση.

Η ασφάλεια των επιβατών και των πληρωμάτων των πτήσεων μας αποτελεί την αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητά μας».

Από την πλευρά της, η SKY express ενημερώνει το επιβατικό κοινό «ότι κανένα από τα αεροσκάφη της δεν περιλαμβάνεται στα 6.000 αεροσκάφη της οικογένειας A320 που απαιτούν αναβάθμιση λογισμικού σύμφωνα με την οδηγία της Airbus. Οι πτήσεις της SKY express πραγματοποιούνται κανονικά.