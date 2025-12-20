Deutsche Welle

Η πολιτική κρίση συνεχίζεται στη Γαλλία, αφού η κοινή επιτροπή Γερουσίας και Εθνοσυνέλευσης δεν κατάφερε να συμφωνήσει με τον προϋπολογισμό για το 2026 που πρότεινε ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνού, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος είχε προειδοποιήσει για τις καταστροφικές συνέπειες μιας τέτοιας εξέλιξης.

Στο μεταξύ το δημόσιο χρέος της Γαλλίας έχει ανέβει στο ποσό των 3,482 τρισεκατομμυρίων ευρώ από τον Σεπτέμβριο σύμφωνα το εθνικό Ινστιτούτο στατιστικής και οικονομικών μελετών (Insee) της χώρας. Ως ποσοστό επί του ΑΕΠ αντιστοιχεί στο 117,4%, και αποτελεί ρεκόρ, με εξαίρεση, την περίοδο της υγειονομικής κρίσης του κορωνοϊού. Μόνο κατά το τελευταίο έτος το δημοσιονομικό έλλειμμα της Γαλλίας ήταν στο 5,4% του ΑΕΠ και το δημόσιο χρέος αυξήθηκε κατά 181 δισ. ευρώ.

Πολωμένο πάντα το πολιτικό σκηνικό

Δεν θα δικαιωθούν λοιπόν αυτοί που προέβλεπαν «χρεοκοπία και το τέλος του κόσμου», όπως σχολιάζει μερίδα του Τύπου. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι η κατάσταση στη χώρα δεν είναι κρίσιμη.

Ο Λεκορνού είχε προσπαθήσει τις τελευταίες εβδομάδες με αλλεπάλληλες επαφές με τις κοινοβουλευτικές ομάδες ενός πολυδιασπασμένου πολιτικού τοπίου να την παρουσιάσει σε δραματικούς τόνους, για να «ταρακουνήσει» τις αντιμαχόμενες πολιτικές δυνάμεις και επικαλούμενος το εθνικό συμφέρον να καταφέρει να συγκροτήσει μια πλειοψηφία. Αλλά όπως φάνηκε, κάθε υποχώρησή του σε αιτήματα της Αριστεράς προκαλούσε τη δυσαρέσκεια της Δεξιάς και αντιστρόφως.

Έκκληση προς τους αγρότες

H γαλλική κυβέρνηση απηύθυνε στο μεταξύ έκκληση για χριστουγεννιάτικη εκεχειρία προς τους αγρότες που διαδηλώνουν σε όλη τη χώρα, προειδοποιώντας για το ενδεχόμενο περαιτέρω αποκλεισμών δρόμων κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις δήλωσαν ότι η στάση τους θα εξαρτηθεί από την απάντηση του πρωθυπουργού στα αιτήματά τους.

Οι αγρότες έχουν στήσει μπλόκα σε διάφορα σημεία, ρίχνουν «βουνά» κοπριάς στους δρόμους και διαδηλώνουν εδώ και μία εβδομάδα, εκφράζοντας τη διαμαρτυρία τους για την εμπορική συμφωνία με τις χώρες του Mercosur, αλλά και για τη διαχείριση εκ μέρους της κυβέρνησης της νόσου οζώδους δερματίτιδας στα βοοειδή, που έχει οδηγήσει πολλούς κτηνοτρόφους σε θανάτωση των ζώων τους.

Οι αγρότες φοβούνται πως η συμφωνία ΕΕ-Mercosur, η υπογραφή της οποίας αναβλήθηκε μόλις την Παρασκευή για τον Ιανουάριο, θα επιτρέψει τις μαζικές εισαγωγές φθηνών αγροτικών προϊόντων που δεν θα πληρούν τις γαλλικές προδιαγραφές.

Πηγές: DW, ARD, taz, dpa

