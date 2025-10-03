Bloomberg, NYT

Καθώς η προσοχή της διεθνούς κοινότητας για τον πόλεμο στη Γάζα βρίσκεται στην απάντηση που αναμένεται να δώσει η Χαμάς στο σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τη λήξη του πολέμου με το Ισραήλ, οι χώρες του Αραβικού Κόλπου φαίνεται πως είναι διαθέσιμες να προχωρήσουν στην επόμενη μέρα ακόμα και χωρίς την τρομοκρατική οργάνωση.

Το Bloomberg μετέδωσε την Παρασκευή πως οι χώρες του Κόλπου φαίνεται πως διαμορφώνουν συναίνεση σχετικά με την ανάγκη να προχωρήσει το σχέδιο για την Γάζα, αρνούμενεςστη Χαμάς το δικαίωμα βέτο.

Η εξέλιξη -ανέφερε το Bloomberg- υπογραμμίζει την έμφαση που δίνουν οι πρωτεύουσες του Κόλπου στην άμβλυνση της περιφερειακής αστάθειας, καθώς προχωρούν με σχέδια για οικονομική ανάπτυξη, όπως το Vision 2030 της Σαουδικής Αραβίας. Αντικατοπτρίζει επίσης την πρόθεση να ανταποκριθούν στην πίεση των πολιτών τους να σταματήσουν τον πόλεμο, ο οποίος έχει σχεδόν καταστρέψει την παραθαλάσσια λωρίδα που φιλοξενεί περίπου 2 εκατομμύρια Παλαιστινίους.

Αξιωματούχος ανέφερε πως το σχέδιο του Τραμπ είναι το καλύτερο σχέδιο από την αρχή του πολέμου και είπε ότι κανείς δεν είναι διατεθειμένος να σπαταλήσει την ευκαιρία.

Μεταξύ άλλων, το σχέδιο του Τραμπ προβλέπει ότι ο ισραηλινός στρατός θα ορίσει ασφαλείς ζώνες, από τις οποίες θα απομακρυνθούν οι μαχητές της Χαμάς — μιας οργάνωσης που οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση χαρακτηρίζουν ως τρομοκρατική — και όπου θα ξεκινήσει η ανοικοδόμηση, σύμφωνα με τις πηγές. Μία από τις πηγές ανέφερε ότι το σχέδιο, το οποίο απαιτεί την παράδοση της Χαμάς και την κατάθεση των όπλων της, δεν σχεδιάστηκε με γνώμονα την παλαιστινιακή οργάνωση.

Αξιωματούχοι του Κόλπου αναγνωρίζουν ότι το σχέδιο είναι ατελές και ασαφές σε ορισμένα σημεία, τονίζοντας την ανάγκη να διευρυνθούν λεπτομέρειες όπως το χρονοδιάγραμμα, η χρηματοδότηση και η υλικοτεχνική υποστήριξη για την αποστολή ειρηνευτικών δυνάμεων σε μια ενεργή ζώνη πολέμου. Ωστόσο, λένε ότι έχει έρθει η ώρα να τερματιστεί η σύγκρουση.

Η προώθηση της συμφωνίας χωρίς την υποστήριξη της Χαμάς μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά περίπλοκη, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επιθέσεων από μαχητές εντός των καθορισμένων ζωνών ασφαλείας. Οι κινήσεις του Ιράν και των περιφερειακών συμμάχων του —ιδίως των Χούθι με έδρα την Υεμένη— αποτελούν επίσης κίνδυνο.

Ο ηγέτης των Χούθι, Αμπντούλ Μαλίκ Αλ-Χούτι, κατηγόρησε τους Άραβες και Μουσουλμάνους ηγέτες ότι διέπραξαν «προδοσία» υποστηρίζοντας το σχέδιο του Τραμπ για τη Γάζα. Το χαρακτήρισε «απολύτως απαράδεκτο για τους Άραβες να γίνουν εργαλείο στα χέρια των Αμερικανών και των Ισραηλινών για να ασκήσουν πίεση στον παλαιστινιακό λαό και τις δυνάμεις αντίστασης».

Παρά τους κινδύνους, υπάρχει μια γενικευμένη τάση υπέρ της πρότασης του Τραμπ, πρόσθεσε το Bloomberg.

Πιέσεις και στο εσωτερικό της Χαμάς

Πληροφορίες των New York Times ανέφεραν την Παρασκευή πως αξιωματούχοι από το Κατάρ, την Αίγυπτο και την Τουρκία συναντήθηκαν με τους διαπραγματευτές της Χαμάς αυτή την εβδομάδα για να συζητήσουν το σχέδιο του Τραμπ.

Η απόφαση της οργάνωσης σχετικά με την πρόταση θα έχει βαθιές επιπτώσεις τόσο για τους Παλαιστίνιους πολίτες στη Γάζα όσο και για τους Ισραηλινούς ομήρους που εξακολουθούν να κρατούνται εκεί, οι οποίοι έχουν υποφέρει πάρα πολύ κατά τη διάρκεια των σχεδόν δύο ετών πολέμου.

Η Χαμάς βρίσκεται σε δύσκολη θέση, αναγκασμένη να απαντήσει σε ένα σχέδιο που έχει διχάσει τους υποστηρικτές της, σύμφωνα με Παλαιστίνιους αναλυτές.

«Η απόρριψη του σχεδίου θα δώσει την εντύπωση ότι δικαιολογεί τη συνέχιση του πολέμου», δήλωσε ο Εσμάτ Μανσούρ, αναλυτής που πέρασε χρόνια σε ισραηλινή φυλακή μαζί με ηγέτες της Χαμάς. «Η αποδοχή του θα ισοδυναμεί με την υπογραφή της καταδίκης της». Ωστόσο, η απαίτηση σημαντικών αλλαγών στο σχέδιο, πρόσθεσε, μπορεί να μην είναι μια επιλογή που ο κ. Τραμπ είναι διατεθειμένος να εξετάσει.

Ορισμένοι αξιωματούχοι της Χαμάς έχουν κάνει σχόλια που υποδηλώνουν ότι αντιτίθενται στο σχέδιο του Τραμπ.

«Παρά την εγκληματική εξόντωση που πραγματοποιείται από αυτόν τον εγκληματικό εχθρό, αυτή η αντίσταση θα συνεχίσει να υπάρχει μέχρι ο λαός μας να επιτύχει τους στόχους και τις επιθυμίες του», δήλωσε ο Αμπντέλ Τζαμπάρ Σαΐντ, αξιωματούχος της Χαμάς με έδρα το Κατάρ, σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Πέμπτη.

Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις εντός της Χαμάς και ορισμένοι είναι πιο σκληροπυρηνικοί από άλλους.

«Η αποδοχή του σχεδίου Τραμπ» σημαίνει πολιτικό αυτοκτονία που θα καταστρέψει την παλαιστινιακή υπόθεση», έγραψε στο X αυτή την εβδομάδα ο Μπελάλ Ραγιάν, γιος ενός σκληροπυρηνικού ηγέτη της Χαμάς που σκοτώθηκε από το Ισραήλ το 2009.

Ωστόσο, ορισμένοι αναλυτές, μεταξύ των οποίων και ο Μανσούρ, δήλωσαν ότι είναι πιθανό η ηγεσία της Χαμάς να αποδεχτεί τους βασικούς όρους του σχεδίου, ακόμη και αν αυτό σημαίνει ουσιαστικά την παραδοχή της ήττας. Σε αυτή την περίπτωση, σύμφωνα με τον Μανσούρ, η Χαμάς θα απαιτήσει ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για την απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων και τον τερματισμό του πολέμου.