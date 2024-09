Χεζμπολάχ: Νεκρός ο ανώτατος διοικητής Ιμπραχίμ Κουμπάισι από το πλήγμα στη Βηρυτό

Ένας ανώτατος διοικητής της Χεζμπολάχ, επικεφαλής της μονάδας ρουκετών και πυραύλων της τρομοκρατικής οργάνωσης, σκοτώθηκε σε μια ισραηλινή επιδρομή σήμερα με στόχο πολυκατοικία στη Βηρυτό, δήλωσαν στο Reuters δύο πηγές ασφαλείας του Λιβάνου.

Ο διοικητής της μονάδας της Χεζμπολάχ ονομάζεται Ιμπραχίμ Κουμπάισι, σύμφωνα με τις πηγές.

Οι IDF επιβεβαίωσαν ότι ο Κουμπάισι διοικητής του τμήματος πυραύλων και πυραύλων της Χεζμπολάχ, σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή στη Βηρυτό, πριν από λίγο.

Σε ανακοίνωσή του, ο στρατός αναφέρει ότι σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή που πραγματοποιήθηκε από μαχητικά αεροσκάφη στο προάστιο Dahiyeh της Βηρυτού.

Μαζί με τον Κουμπάισι υπήρχαν και άλλοι ανώτεροι αξιωματικοί του τμήματος πυραύλων και πυραύλων της Χεζμπολάχ στο διαμέρισμα όπου σκοτώθηκε, αναφέρει ο IDF.

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και 15 τραυματίστηκαν από ένα πλήγμα που εξαπέλυσε σήμερα το μεσημέρι το Ισραήλ, ανακοίνωσε το υπουργείο της Υγείας του Λιβάνου.

Ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν νέο πλήγμα ακριβείας στη Βηρυτό, ανακοίνωσε νωρίτερα ο ισραηλινός στρατός.

Το Ισραήλ έπληξε την ελεγχόμενη από τη Χεζμπολάχ περιοχή της λιβανέζικης πρωτεύουσας για δεύτερη συνεχή ημέρα έπειτα από νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών.

Το υπουργείο Υγείας έδωσε έναν αρχικό απολογισμό έξι νεκρών και 15 τραυματιών από το χτύπημα στη Βηρυτό.

Στο μεταξύ, ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε τη Δευτέρα αεροπορικές επιδρομές εναντίον της Χεζμπολάχ, οι οποίες, σύμφωνα με τις λιβανικές αρχές, προκάλεσαν τον θάνατο περισσότερων από 500 ανθρώπων.

Η αεροπορική επιδρομή έπληξε κτίριο στη συνήθως πολυσύχναστη γειτονιά Ghobeiry στη Βηρυτό. Μια από τις πηγές ασφαλείας μοιράστηκε μια φωτογραφία που δείχνει ζημιές στον τελευταίο όροφο ενός πενταώροφου κτιρίου.

Ο αρχηγός του στρατού του Ισραήλ δήλωσε νωρίτερα ότι οι επιθέσεις κατά της Χεζμπολάχ θα επιταχυνθούν.

«Η κατάσταση απαιτεί συνεχή, έντονη δράση σε όλα τα πεδία», δήλωσε ο αρχηγός του στρατιωτικού γενικού επιτελείου Χέρζι Χάλεβι, αφού πραγματοποίησε μια αξιολόγηση ασφαλείας.

Οι αρχές του Λιβάνου ανακοίνωσαν ότι 558 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους 50 παιδιά και 94 γυναίκες, στις αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ τη Δευτέρα. Επιπλέον 1.835 τραυματίστηκαν, είπαν, και δεκάδες χιλιάδες άλλοι έχουν διαφύγει για ασφάλεια.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό βρέθηκαν σε σπίτια αμάχων στο νότιο Λίβανο, πύραυλοι κρουζ, ρουκέτες μεγάλου και μεσαίου βεληνεκούς και drones, τα οποία η Χεζμπολάχ χρησιμοποιούσε ως «οπλοστάσιο» για να εξαπολύει τις επιθέσεις της. Ο ισραηλινός στρατός δημοσίευσε εικόνες.

Σε μια περίπτωση, μεταδίδουν οι Times of Israel, οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας αποκάλυψαν φωτογραφίες που έδειχναν έναν πύραυλο μεγάλου βεληνεκούς τοποθετημένο σε εκτοξευτή, ο οποίος βρισκόταν στη σοφίτα του σπιτιού μιας οικογένειας.

«Αυτός είναι μόνο ένας από τους 1.300 στόχους, συμπεριλαμβανομένων πυραύλων κρουζ μεγάλου βεληνεκούς, πυραύλων μεγάλου βάρους και μη επανδρωμένων αεροσκαφών που χτυπήθηκαν σήμερα στο Λίβανο και επρόκειτο να χρησιμοποιηθούν για να προκαλέσουν μεγάλες ζημιές σε όλες τις περιοχές του Ισραήλ», αναφέρουν.

The rocket that you see below is a long-range rocket, stored on a hydraulic system directed toward Israeli civilians and ready to be launched at a moments notice.



This is just one of the 1,300 targets including long-range cruise missiles, heavy-weight rockets and UAVs that were… pic.twitter.com/XHGsKPzxbQ