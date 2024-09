Ισραήλ: Η Χεζμπολάχ μετατρέπει σπίτια αμάχων σε οπλοστάσιά της - Εικόνες από πυραύλους και ρουκέτες

Πύραυλοι κρουζ, ρουκέτες μεγάλου και μεσαίου βεληνεκούς και drones, είναι μεταξύ των πυρομαχικών που σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό βρέθηκαν σε σπίτια αμάχων στο νότιο Λίβανο, τα οποία η Χεζμπολάχ χρησιμοποιούσε ως «οπλοστάσιο» για να εξαπολύει τις επιθέσεις της. Ο ισραηλινός στρατός δημοσίευσε εικόνες.

Σε μια περίπτωση, μεταδίδουν οι Times of Israel, οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας αποκάλυψαν φωτογραφίες που έδειχναν έναν πύραυλο μεγάλου βεληνεκούς τοποθετημένο σε εκτοξευτή, ο οποίος βρισκόταν στη σοφίτα του σπιτιού μιας οικογένειας.

«Αυτός είναι μόνο ένας από τους 1.300 στόχους, συμπεριλαμβανομένων πυραύλων κρουζ μεγάλου βεληνεκούς, πυραύλων μεγάλου βάρους και μη επανδρωμένων αεροσκαφών που χτυπήθηκαν σήμερα στο Λίβανο και επρόκειτο να χρησιμοποιηθούν για να προκαλέσουν μεγάλες ζημιές σε όλες τις περιοχές του Ισραήλ», αναφέρουν.

The rocket that you see below is a long-range rocket, stored on a hydraulic system directed toward Israeli civilians and ready to be launched at a moments notice.



This is just one of the 1,300 targets including long-range cruise missiles, heavy-weight rockets and UAVs that were… pic.twitter.com/XHGsKPzxbQ — Israel Defense Forces (@IDF) September 23, 2024

«Είναι έτοιμος να εκτοξευθεί από ένα άνοιγμα στην οροφή. Κάτω από τη σοφίτα, στον πρώτο όροφο, ζει μια λιβανέζικη οικογένεια, που χρησιμεύει ως ανθρώπινη ασπίδα», τόνισε ο εκπρόσωπος των IDF Ντάνιελ Χαγκάρι.

«Πρόκειται για μια άμεση και πραγματική απειλή για τους Ισραηλινούς πολίτες και έχουμε υποχρέωση να την απομακρύνουμε», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου.

«Καταστρέφουμε αυτό που κατασκεύαζε η Χεζμπολάχ επί 20 χρόνια», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκαλάντ κατά τη διάρκεια επίσκεψης στην αίθουσα διοίκησης της Διεύθυνσης Επιχειρήσεων των IDF.

Το Ισραήλ πραγματοποίησε τη Δευτέρα πλήγματα σε περίπου 1.600 στόχους της Χεζμπολάχ στο Λίβανο, δήλωσε ο Χαγκάρι, με τα περισσότερα από αυτά να στοχεύουν σε όπλα που ήταν αποθηκευμένα σε σπίτια.

WATCH: IDF Spox. RAdm. Daniel Hagari explains how Hezbollah exploits civilian infrastructure as weapons storage sites and uses the Lebanese people as human shields: pic.twitter.com/nuNG8OEo8G — Israel Defense Forces (@IDF) September 23, 2024

Σε αυτά περιλαμβάνονταν «πύραυλοι κρουζ που μπορούν να φτάσουν εκατοντάδες χιλιόμετρα, ρουκέτες με κεφαλή 1.000 κιλών, ρουκέτες μεσαίου βεληνεκούς που φτάνουν σε ακτίνα έως και 200 χιλιόμετρα, ρουκέτες μικρού βεληνεκούς και οπλισμένα drones».

«Χτυπάμε στόχους, προετοιμάζουμε τα επόμενα στάδια... στο τέλος, όλα πρέπει να στοχεύουν στη δημιουργία των συνθηκών για την επιστροφή των [εκτοπισμένων] κατοίκων του βορρά στα σπίτια τους», σημείωσε ο αρχηγός του επιτελείου των IDF, Χέρτζι Χαλέβι.

IDF reveals how Hezbollah stores missiles within civilian buildings in villages. Those building are currently being attacked and destroyed.



Entire villages will be destroyed and people will become homeless, due to Hezbollah's disregard for their lives.

pic.twitter.com/LDyqHAwdlH — Dr. Eli David (@DrEliDavid) September 23, 2024

Ισραηλινοί αξιωματούχοι προειδοποίησαν τους πολίτες του νοτίου Λιβάνου να εγκαταλείψουν τις περιοχές αυτές. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι τράπηκαν σε φυγή προς τα βόρεια της χώρας.

Το Ισραήλ κατηγορεί εδώ και καιρό τη Χεζμπολάχ ότι μετατρέπει ολόκληρες κοινότητες στο νότιο Λίβανο σε τρομοκρατικές βάσεις, με κρυμμένους εκτοξευτές πυραύλων και άλλες υποδομές.

«Εδώ και πάρα πολύ καιρό, η Χεζμπολάχ σας χρησιμοποιεί ως ανθρώπινες ασπίδες», τόνισε ο Νετανιάχου απευθυνόμενος, μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος, στο λιβανέζικο λαό. «Τοποθέτησε ρουκέτες στα σαλόνια σας και πυραύλους στο γκαράζ σας. Αυτές οι ρουκέτες και οι πύραυλοι στοχεύουν απευθείας στις πόλεις μας, απευθείας στους πολίτες μας».