Ισραήλ και Χεζμπολάχ ανταλλάζουν πυρά - Χιλιάδες άμαχοι μετακινούνται βόρεια του Λιβάνου

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι στη διάρκεια της νύκτας έπληξε δεκάδες στόχους της Χεζμπολάχ στο Λίβανο, μετά τους σφοδρούς βομβαρδισμούς της χθεσινής ημέρας εναντίον περίπου 1.600 στόχων. Μπαράζ επιθέσεων και από την τρομοκρατική οργάνωση προς το βόρειο Ισραήλ.

«Στη διάρκεια της νύχτας της Δευτέρας προς Τρίτη ο στρατός έπληξε δεκάδες στόχους της Χεζμπολάχ σε πολλές περιοχές στον νότιο Λίβανο», επεσήμαναν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις σε ανακοίνωσή τους.

Από την πλευρά της η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε την Τρίτη ότι εξαπέλυσε πολλές επιθέσεις με ρουκέτες Fadi εναντίον ισραηλινών στρατιωτικών στόχων. Οι Times of Israel μεταδίδουν ότι περισσότερες από 65 ρουκέτες εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο προς το βόρειο Ισραήλ το πρωί, σύμφωνα με τις IDF.

Ο στρατός αναφέρει ότι περίπου 10 ρουκέτες εκτοξεύθηκαν σε περιοχές ανατολικά της Χάιφα, αρκετές από τις οποίες αναχαιτίστηκαν από την αεράμυνα.

Θραύσματα από μια αναχαιτισμένη ρουκέτα τραυμάτισαν ελαφρά μια 58χρονη γυναίκα, η οποία μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, αναφέρει το μέσο. Στη συνέχεια, πέντε ρουκέτες εκτοξεύτηκαν στην κοιλάδα Jezreel, μερικές από τις οποίες αναχαιτίστηκαν και οι υπόλοιπες έπεσαν σε μη κατοικημένες περιοχές. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Λίγο αργότερα, μπαράζ 50 ρουκετών εκτοξεύτηκε στην περιοχή Κιριάτ Σμονά. Οι IDF ανέφεραν ότι μερικές από τις ρουκέτες αναχαιτίστηκαν, ενώ άλλες έπληξαν την πόλη, προκαλώντας ζημιές, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.

Οι επιθέσεις έρχονται μετά την εκτόξευση δύο ρουκετών στη Ναχαρίγια νωρίς το πρωί, και άλλων 20 κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σήμερα σε σχεδόν 90.

Παράλληλα η Χεζμπολάχ στοχοθέτησε το στρατιωτικό αεροδρόμιο στη Μεγιδδώ τρεις φορές στη διάρκεια της νύκτας με πυραύλους Fadi 1 και 2.

AP Photo/Mohammed Zaatari

Κατά τη διάρκεια της νύχτας συνεχίστηκε και η μαζική έξοδος δεκάδων χιλιάδων κατοίκων, που εγκατέλειψαν τα σπίτια τους στο νότιο Λίβανο.

Thousands of Lebanese are fleeing their homes following hundreds of Israeli strikes across Lebanon's east and south. The Lebanese Health Ministry says 492 people have been killed, including 35 children and 58 women — the deadliest day since the 2006 Israel-Hezbollah war. pic.twitter.com/0qlGKyeFv7