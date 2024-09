Μετά από χρόνια συνεχών προκλήσεων, το Ισραήλ απαντά με αποφασιστική στρατιωτική δράση κατά της Χεζμπολάχ για να υπερασπιστεί την κυριαρχία του και να διασφαλίσει την ασφάλειά του.

H Jerusalem Post εξηγεί τις πρακτικές της τρομοκρατικής οργάνωσης, τονίζοντας ότι «οι φωνές που καταδικάζουν για τις απώλειες των αμάχων στο Λίβανο, αγνοούν μια θεμελιώδη αλήθεια: η χρήση ανθρώπινων ασπίδων από τη Χεζμπολάχ είναι έγκλημα πολέμου», προτρέποντας τους Ισραηλινούς «να είναι σε επαγρύπνηση και προετοιμασμένοι».

«Ήρθε η ώρα», αναφέρει η Jerusalem Post, καθώς για πάρα πολύ καιρό, «ρουκέτες να εκτοξεύονται αδιακρίτως στις πόλεις μας και στρατηγικές απειλές να ελλοχεύουν πάνω από τα σύνορά μας. Τώρα, μετά από πολυάριθμες προειδοποιήσεις και διεθνείς εκκλήσεις, έφτασε η στιγμή για το Ισραήλ να υπερασπιστεί τον εαυτό του χωρίς να πρέπει να απολογηθεί».

Με δεδομένο ότι κανένα κυρίαρχο έθνος δεν μπορεί να μείνει αδρανές, την ώρα που οι πολίτες του στοχοποιούνται και η ασφάλειά του υπονομεύεται, έτσι και το Ισραήλ δεν αποτελεί εξαίρεση, καθώς υπερασπίζεται το δικαίωμά του να ζει ειρηνικά, χωρίς τη σκιά της τρομοκρατίας.

Ωστόσο, αναφέρει η ισραηλινή εφημερίδα «ενώ αυτή η στιγμή είναι ένα αναγκαίο και τολμηρό βήμα, πρέπει όλοι να είμαστε προετοιμασμένοι για το τι μέλλει γενέσθαι, καθώς πρόκειται για μια σημαντική κλιμάκωση που θα μπορούσε να φέρει πραγματικές προκλήσεις στο κατώφλι μας».

Ως γνωστόν, η Χεζμπολάχ δεν είναι ένας ασήμαντος αντίπαλος - είναι μια καλά εξοπλισμένη, καλά χρηματοδοτούμενη τρομοκρατική οργάνωση που υποστηρίζεται από το Ιράν και έχει περάσει χρόνια προετοιμασίας για αυτή την αντιπαράθεση και το Ισραήλ γνωρίζει τις τακτικές τους.

«Κρύβουν όπλα σε μη κατοικημένες περιοχές, χρησιμοποιούν ανθρώπινες ασπίδες και διαδίδουν ψευδείς ειδήσεις για να παρουσιάσουν το Ισραήλ ως επιτιθέμενο. Αλλά μην κάνετε κανένα λάθος», επισημαίνει το δημοσίευμα καθώς, «ο στόχος της Χεζμπολάχ είναι σαφής: να διαταράξει τη ζωή μας, να ενσταλάξει φόβο και, αν είναι δυνατόν, να προκαλέσει πραγματική ζημιά στην καρδιά του έθνους μας».

Για τους Ισραηλινούς, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είναι σε επαγρύπνηση και προετοιμασμένοι. Οι πύραυλοι μεγάλου βεληνεκούς μπορεί σύντομα να στοχεύσουν κτίρια στο κέντρο του Ισραήλ, ένα σενάριο που τελευταία φορά που το αντιμετώπισαν ήταν από τον πόλεμο του Κόλπου. Οι σειρήνες μπορεί να γίνουν τακτικό φαινόμενο και η κανονικότητα μπορεί να μοιάζει μακρινή.

«Κάθε πολίτης, είτε βρίσκεται στο Βορρά, είτε στο κέντρο, είτε στο Νότο, πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη του αυτές τις απειλές. Πηγαίνετε στα ασφαλή σας δωμάτια, εφοδιαστείτε με είδη πρώτης ανάγκης, βεβαιωθείτε ότι έχετε ένα σχέδιο για την οικογένειά σας και να είστε έτοιμοι να δράσετε γρήγορα όταν ακουστεί ο συναγερμός», σημειώνει η JP.

«Η κυβέρνηση και οι στρατιωτικοί ηγέτες ήταν ειλικρινείς», τονίζει. «Αυτή δεν θα είναι μια εύκολη περίοδος. Οι IDF επεκτείνουν τις επιχειρήσεις τους στην κοιλάδα Μπεκάα, μια περιοχή του Λιβάνου που η Χεζμπολάχ έχει μετατρέψει σε φρούριο ρουκετών, μη επανδρωμένων αεροσκαφών και στρατηγικών όπλων μεγάλου βεληνεκούς».

