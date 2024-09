Ισραήλ: Νέο πλήγμα κατά της Χεζμπολάχ με στόχο υψηλόβαθμο στέλεχός της - Φόβοι για ευρύτερη κλιμάκωση

«Δεν πρέπει να αφήσουμε τη Χεζμπολάχ. Οι επιθέσεις θα ενταθούν σήμερα», δηλώνει ο αρχηγός του στρατού του Ισραήλ, Χέρτζι Χαλέβι.

«[Πρέπει] να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με όλες μας τις δυνάμεις. Θα επιταχύνουμε τις επιθετικές επιχειρήσεις σήμερα και θα ενισχύσουμε όλες τις συστοιχίες. Η κατάσταση απαιτεί συνεχή εντατική δράση σε όλα τα μέτωπα», προσθέτει ο Χαλέβι.

Την ίδια ώρα, οι Times of Israel, αναφέρουν ότι ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν νέο πλήγμα ακριβείας στη Βηρυτό.

Το νέο αυτό ισραηλινό πλήγμα στα νότια προάστια της λιβανέζικης πρωτεύουσας είχε στόχο υψηλόβαθμο διοικητή της Χεζμπολάχ. Η τύχη του οποίου παραμένει -προς το παρόν- άγνωστη. Oι IDF δήλωσαν ότι σύντομα θα δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες για το «στοχευμένο χτύπημα».

«To Ισραήλ θέλει να αλλάξει την ισορροπία δυνάμεων στο βορρά καταστρέφοντας χιλιάδες ρουκέτες, καταστρέφοντας τις δυνατότητες της Χεζμπολάχ», δηλώνει ισραηλινός αξιωματούχος στους Times of Israel.

Υπάρχουν δύο πρωταρχικοί στόχοι, λέει ο αξιωματούχος. Ο πρώτος είναι «να ενισχυθεί η αποτροπή έναντι της Χεζμπολάχ και να δημιουργηθεί μια κατάσταση όπου το Ισραήλ μπορεί να επιστρέψει τους κατοίκους στα σπίτια τους».

Ο δεύτερος είναι η αποτροπή «ολόκληρου του ιρανικού άξονα», λέει ο αξιωματούχος.

Το Ισραήλ θα σταματήσει τις επιχειρήσεις του αν η Χεζμπολάχ ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του Ισραήλ, κυρίως να αποσυρθεί από τα βόρεια σύνορα του Ισραήλ, λέει ο αξιωματούχος. «Γνωρίζουν τις απαιτήσεις μας».

Αν η Χεζμπολάχ δεν σταματήσει, ωστόσο, «θα έρθει το επόμενο στάδιο», προειδοποιεί ο αξιωματούχος, χωρίς να διευκρινίζει τι θα συνεπάγεται αυτό.

Δεν χρειάζεται να είναι χερσαία εισβολή, λέει ο αξιωματούχος. «Είτε θα σταματήσουν να πυροβολούν, είτε δεν θα μπορούν πλέον να το κάνουν».

Υπενθυμίζεται ότι, χθες μια από τις αεροπορικές επιδρομές που εξαπέλυσε το Ισραήλ είχε στόχο τον στρατιωτικό διοικητή της Χεζμπολάχ στο νότιο τμήμα του Λιβάνου Αλί Καράκι.

The Israel Defense Force has announced that a Targeted Strike, likely on a Senior Hezbollah Leader, was carried out against Beirut. pic.twitter.com/Rrz79C4iNQ

Με ανακοίνωσή της αργά χθες η σιιτική οργάνωση τόνισε ότι ο Καράκι «είναι καλά» και βρίσκεται σε «ασφαλή τοποθεσία».

Από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στον Λίβανο τους τελευταίους μήνες ήδη έχουν σκοτωθεί ο «υπ’ αριθμόν δύο», ο Ιμπραχίμ Ακίλ και ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης, Φουάντ Σουκρ.

Μετά από σχεδόν ένα χρόνο πολέμου κατά της Χαμάς στη Γάζα στα νότια σύνορά του, το Ισραήλ στρέφει την προσοχή του στα βόρεια σύνορα, όπου η Χεζμπολάχ εκτοξεύει ρουκέτες προς το Ισραήλ για να υποστηρίξει τους τρομοκράτες της Χαμάς, την οποία υποστηρίζει επίσης το Ιράν.

Οι μάχες έχουν εγείρει φόβους ότι οι ΗΠΑ, ο στενός σύμμαχος του Ισραήλ, και το Ιράν, μαζί με τη Χεζμπολάχ, τους Χούθι της Υεμένης και ένοπλες ομάδες στο Ιράκ, θα οδηγηθούν σε έναν ευρύτερο πόλεμο.

«Ήρθε η ώρα», αναφέρει σε σημερινό της δημοσίευμα η Jerusalem Post, καθώς για πάρα πολύ καιρό, «ρουκέτες να εκτοξεύονται αδιακρίτως στις πόλεις μας και στρατηγικές απειλές να ελλοχεύουν πάνω από τα σύνορά μας. Τώρα, μετά από πολυάριθμες προειδοποιήσεις και διεθνείς εκκλήσεις, έφτασε η στιγμή για το Ισραήλ να υπερασπιστεί τον εαυτό του χωρίς να πρέπει να απολογηθεί».

Το Ισραήλ έπληξε στόχους της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο και η σιιτική οργάνωση επιτέθηκε σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο βόρειο Ισραήλ την Τρίτη, αυξάνοντας τους φόβους για ολοκληρωτικό πόλεμο, μία ημέρα αφότου ο Λίβανος έζησε τη φονικότερη ημέρα του εδώ και δεκαετίες.

«Στη διάρκεια της νύχτας της Δευτέρας προς Τρίτη ο στρατός έπληξε δεκάδες στόχους της Χεζμπολάχ σε πολλές περιοχές στον νότιο Λίβανο», επεσήμαναν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις σε ανακοίνωσή τους.

Από την πλευρά της η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε την Τρίτη ότι εξαπέλυσε πολλές επιθέσεις με ρουκέτες Fadi εναντίον ισραηλινών στρατιωτικών στόχων. Οι Times of Israel μεταδίδουν ότι περισσότερες από 65 ρουκέτες εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο προς το βόρειο Ισραήλ το πρωί, σύμφωνα με τις IDF.

Ο στρατός αναφέρει ότι περίπου 10 ρουκέτες εκτοξεύθηκαν σε περιοχές ανατολικά της Χάιφα, αρκετές από τις οποίες αναχαιτίστηκαν από την αεράμυνα.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό βρέθηκαν σε σπίτια αμάχων στο νότιο Λίβανο, πύραυλοι κρουζ, ρουκέτες μεγάλου και μεσαίου βεληνεκούς και drones, τα οποία η Χεζμπολάχ χρησιμοποιούσε ως «οπλοστάσιο» για να εξαπολύει τις επιθέσεις της. Ο ισραηλινός στρατός δημοσίευσε εικόνες.

Σε μια περίπτωση, μεταδίδουν οι Times of Israel, οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας αποκάλυψαν φωτογραφίες που έδειχναν έναν πύραυλο μεγάλου βεληνεκούς τοποθετημένο σε εκτοξευτή, ο οποίος βρισκόταν στη σοφίτα του σπιτιού μιας οικογένειας.

«Αυτός είναι μόνο ένας από τους 1.300 στόχους, συμπεριλαμβανομένων πυραύλων κρουζ μεγάλου βεληνεκούς, πυραύλων μεγάλου βάρους και μη επανδρωμένων αεροσκαφών που χτυπήθηκαν σήμερα στο Λίβανο και επρόκειτο να χρησιμοποιηθούν για να προκαλέσουν μεγάλες ζημιές σε όλες τις περιοχές του Ισραήλ», αναφέρουν.

The rocket that you see below is a long-range rocket, stored on a hydraulic system directed toward Israeli civilians and ready to be launched at a moments notice.



This is just one of the 1,300 targets including long-range cruise missiles, heavy-weight rockets and UAVs that were… pic.twitter.com/XHGsKPzxbQ