Χέγκσεθ: Τολμηρή και θαρραλέα η σύλληψη του Μαδούρο

«Τολμηρή και θαρραλέα» χαρακτήρισε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο CBS News, προσθέτοντας ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι «ένας πρόεδρος της δράσης».

«Δεν μπορείς να έχεις ειρήνη σε αυτόν τον επικίνδυνο κόσμο χωρίς δύναμη», πρόσθεσε.

Ο Χέγκσεθ εξήρε τη στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα, χαρακτηρίζοντάς την «καλά οργανωμένη».

Απέρριψε δε, κάθε σύγκριση με την εισβολή των ΗΠΑ στο Ιράκ, η οποία οδήγησε σε αυξανόμενη εξέγερση, βία και αστάθεια, ακολουθούμενη από την απόσυρση των αμερικανικών στρατευμάτων.

«Είναι ακριβώς το αντίθετο. Ξοδέψαμε δεκαετίες και δεκαετίες και πληρώσαμε με αίμα, χωρίς να κερδίσουμε τίποτα οικονομικά σε αντάλλαγμα, και ο Πρόεδρος Τραμπ άλλαξε το σενάριο.

Μέσω στρατηγικών ενεργειών, μπορούμε να εξασφαλίσουμε πρόσβαση σε επιπλέον πλούτο και πόρους, επιτρέποντας σε μια χώρα να τους αξιοποιήσει, χωρίς να χρειαστεί να χυθεί αμερικανικό αίμα», πρόσθεσε.