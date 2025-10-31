Χέγκσεθ προς Πεκίνο: Η Ουάσινγκτον θα υπερασπιστεί σθεναρά τα συμφέροντά της

Οι ΗΠΑ θα «υπερασπιστούν σθεναρά τα συμφέροντά τους», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ στον Κινέζο ομόλογό του Ντονγκ Τζουν στη διάρκεια συνάντησης που είχαν σήμερα στην Κουάλα Λουμπούρ, προβάλλοντας τη σημασία που έχει η διατήρηση μιας ισορροπίας δυνάμεων στην περιοχή.

Η συνάντηση αυτή, η οποία έπεται τηλεδιάσκεψης που είχαν τον Σεπτέμβριο, συνιστά την πιο πρόσφατη ένδειξη μιας σταδιακής βελτίωσης της επικοινωνίας ανάμεσα στις δύο πλευρές, εν μέσω περιφερειακής έντασης και αυξημένων στρατιωτικών αναπτύξεων στην Ανατολική Ασία.

Ο Χέγκσεθ δήλωσε στον Κινέζο υπουργό Άμυνας πως οι ΗΠΑ ανησυχούν για τις δραστηριότητες της Κίνας στη διαφιλονικούμενη Νότια Σινική Θάλασσα και γύρω από την Ταϊβάν, όπως ανέφερε ο ίδιος σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X, στην οποία χαρακτήρισε τη συνάντησή τους «καλή και εποικοδομητική».

«Θα συνεχίσουμε τις συνομιλίες με τον Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό για ζητήματα αμοιβαίας σημασίας», ανέφερε επίσης μετά τη συνάντησή τους στο περιθώριο συνόδου των υπουργών Άμυνας της Ένωσης Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) στην πρωτεύουσα της Μαλαισίας.

«Οι ΗΠΑ δεν επιδιώκουν σύγκρουση», πρόσθεσε ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας. «Θα συνεχίσουν να υπερασπίζονται σθεναρά τα συμφέροντά τους και θα διασφαλίσουν ότι έχουν τις δυνατότητες στην περιοχή για να το κάνουν».

Ο Χέγκσεθ ανέφερε επίσης ότι εξέφρασε ανησυχία για τις ενέργειες της Κίνας απέναντι στους περιφερειακούς συμμάχους και εταίρους της Ουάσινγκτον, σε προφανή αναφορά του στις επανειλημμένες αντιπαραθέσεις με τις Φιλιππίνες στη Νότια Σινική Θάλασσα και στην ένταση με την Αυστραλία για πτήσεις επιτήρησης.

Οι δηλώσεις αυτές γίνονται αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες, Πέμπτη, ότι το θέμα της Ταϊβάν δεν θίχτηκε κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ στην πόλη Μπουσάν της Νότιας Κορέας.

Το Πεντάγωνο ασκούσε πιέσεις για τη βελτίωση των επαφών με την Κίνα όσον αφορά τον εκσυγχρονισμό του στρατού της και την περιφερειακή στάση της, συμπεριλαμβανομένης μεγαλύτερης διαφάνειας για την ανάπτυξη του πυρηνικού της οπλοστασίου και περισσότερες συνομιλίες σε επίπεδο θεάτρου επιχειρήσεων με στρατιωτικούς διοικητές.

Κάνοντας μια σύνοψη της βιντεοκλήσης που είχαν τον περασμένο μήνα, ο Χέγκσεθ σημείωσε πως είπε στον Ντονγκ ότι οι ΗΠΑ δεν επιδιώκουν σύγκρουση με την Κίνα ούτε «επιδιώκουν αλλαγή καθεστώτος ή στραγγαλισμό» της Κίνας.

Λίγο πριν από τη συνάντησή του με τον Σι, ο Τραμπ ανακοίνωσε εξάλλου χθες ότι έδωσε εντολή στον αμερικανικό στρατό να επαναλάβει τις πυρηνικές δοκιμές «σε ισότιμη βάση» με τις άλλες πυρηνικές δυνάμεις.

«Λόγω των προγραμμάτων δοκιμών άλλων χωρών, έδωσα εντολή στο υπουργείο Πολέμου να αρχίσει να κάνει δοκιμές των Πυρηνικών μας Όπλων σε ισότιμη βάση. Η διαδικασία αυτή θα ξεκινήσει αμέσως», σημείωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο μέσο του κοινωνικής δικτύωσης Truth Social.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε την Κίνα «τρίτη σε απόσταση» πυρηνική δύναμη πίσω από τη Ρωσία, αλλά σημείωσε ότι ενδέχεται να φτάσει στο ίδιο επίπεδο εντός πέντε ετών.

Ο Κινέζος υπουργός Άμυνας ζητεί «ενίσχυση της εμπιστοσύνης και διάλυση των αβεβαιοτήτων» ανάμεσα στις δύο χώρες

Ο Κινέζος υπουργός Άμυνας Ντονγκ Τζουν ζήτησε «την ενίσχυση της εμπιστοσύνης και τη διάλυση των αβεβαιοτήτων» ανάμεσα στη χώρα του και τις ΗΠΑ κατά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό ομόλογό του στη Μαλαισία, σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε από την υπηρεσία Τύπου του υπουργείου του.

Η Κίνα και οι ΗΠΑ θα πρέπει να ενισχύσουν την επικοινωνία σε επίπεδο πολιτικής ανάμεσα στα υπουργεία Άμυνάς τους και να αυξήσουν τις αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στους στρατιωτικούς αξιωματικούς τους, σημείωσε.

Οι ΗΠΑ θα πρέπει «να αντιταχθούν στην ανεξαρτησία της Ταϊβάν», τόνισε εξάλλου ο Ντονγκ κατά τη συνάντησή του με τον Χέγκσεθ στη Μαλαισία, προσθέτοντας ότι η Κίνα διαθέτει «πλήρη ικανότητα να ανταποκριθεί με ηρεμία» σε οποιεσδήποτε παραβιάσεις ή προκλήσεις.

Επίσης τόνισε ότι «η ενοποίηση» της ηπειρωτικής Κίνας με την Ταϊβάν συνιστά μη αναστρέψιμη ιστορική τάση και σημείωσε ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει «να πάρουν ξεκάθαρη θέση κατά της ανεξαρτησίας της Ταϊβάν», πρόσθεσε το κινεζικό υπουργείο Άμυνας στην ανακοίνωσή του.

«Οι ΗΠΑ οφείλουν να είναι προσεκτικές στις δηλώσεις και στις πράξεις στο ζήτημα της Ταϊβάν», σημείωσε επίσης ο Ντονγκ.

Η Ταϊβάν συνιστά για καιρό σημαντική διαφωνία ανάμεσα στην Κίνα και τις ΗΠΑ. Το Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα δεν κυβέρνησε ποτέ την Ταϊβάν, αλλά δεν αποκλείει την προσφυγή στη βία για να τεθεί υπό τον έλεγχό του.

Οι ΗΠΑ δεν αναγνωρίζουν την Ταϊβάν διπλωματικά, αλλά δεσμεύονται από την αμερικανική νομοθεσία να της παράσχουν αμυντικά όπλα.