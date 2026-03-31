Χέγκσεθ: Αν το Ιράν δεν κάνει συμφωνία, ο πόλεμος θα συνεχιστεί με μεγαλύτερη ένταση

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι έχει επέλθει αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν και προειδοποίησε ότι οι αμερικανικές στρατιωτικές επιθέσεις θα συνεχιστούν με αυξημένη ένταση, αν η Τεχεράνη δεν έρθει σε συμφωνία.

Ο Χέγκσεθ ξεκίνησε την ενημέρωση των δημοσιογράφων, αναφέροντας ότι το Σαββατοκύριακο επισκέφθηκε στρατιωτικές μονάδες που συμμετέχουν στη στρατιωτική επιχείρηση, χωρίς όμως να αποκαλύψει πού ακριβώς βρέθηκε για λόγους ασφαλείας.

«Η επίσκεψη αυτή ήταν τιμή για μένα», τόνισε, προσθέτοντας ότι «είδα το καλύτερο πρόσωπο της Αμερικής».

Περιέγραψε τη συνάντησή του με μια γυναίκα στρατιωτικό, η οποία, όταν τη ρώτησε τι χρειαζόταν για την αποστολή της, του χαμογέλασε και απάντησε: «περισσότερες βόμβες».

Το κλίμα μεταξύ των στρατιωτών με τους οποίους μίλησε ήταν το αντίθετο από αυτό που επικρατούσε κατά τη διάρκεια των πολέμων στο Ιράκ και το Αφγανιστάν, όταν δεν γνώριζαν «πότε θα τελείωνε η επιχείρηση», συνεχίζει.

Τόνισε δε ότι σε αυτή την επιχείρηση διακρίνει κίνητρα, συγκέντρωση στην αποστολή και μια «επείγουσα ανάγκη» να ολοκληρωθεί η αποστολή.

Ο Χέγκσεθ είπε επίσης ότι τρεις σμηναγοί της Πολεμικής Αεροπορίας που πυροβολήθηκαν από το Κουβέιτ σε περιστατικό φιλικού πυρός νωρίτερα στον πόλεμο δεν έφυγαν ποτέ από τη Μέση Ανατολή και έριξαν βόμβες στην Τεχεράνη χθες το βράδυ.

Παράλληλα, δήλωσε ότι έχει επέλθει αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν και προειδοποίησε ότι οι αμερικανικές στρατιωτικές επιθέσεις θα συνεχιστούν με αυξημένη ένταση, εκτός αν η Τεχεράνη συμφωνήσει σε μια συμφωνία.

Ο υπουργός Άμυνας είπε ότι οι αμερικανικές επιθέσεις πλήττουν το ηθικό του ιρανικού στρατού και οδηγούν σε εκτεταμένες λιποταξίες μεταξύ των ιρανικών δυνάμεων.

Αναγνώρισε πάντως ότι το Ιράν θα εξακολουθήσει να εκτοξεύει ορισμένους πυραύλους, αλλά είπε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα τους καταρρίψουν.

Οι επόμενες ημέρες στη σύγκρουση της Μέσης Ανατολής θα είναι αποφασιστικές, δήλωσε στη συνέχεια, αναφέροντας ότι έχουν σημειωθεί μαζικές λιποταξίες από τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις.

«Έχουμε όλο και περισσότερες επιλογές, ενώ εκείνοι έχουν όλο και λιγότερες... Μέσα σε μόλις ένα μήνα θέσαμε τους όρους, οι επόμενες ημέρες θα είναι αποφασιστικές», δήλωσε ο Χέγκσεθ. «Το Ιράν το γνωρίζει αυτό, και δεν υπάρχει σχεδόν τίποτα που μπορούν να κάνουν στρατιωτικά για να το αντιμετωπίσουν».

Ο Χέγκσεθ, επικαλούμενος πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών, ανέφερε ότι οι επιθέσεις πλήττουν το ηθικό του ιρανικού στρατού. Αυτό, όπως είπε, προκαλεί εκτεταμένες λιποταξίες, έλλειψη βασικού προσωπικού και απογοήτευση μεταξύ των ανώτερων ηγετών.