Οι ΗΠΑ έπληξαν πλοίο που μετέφερε ναρκωτικά στην Καραϊβική - Το βίντεο από την στιγμή της επίθεσης (vid)

«Έξι ''ναρκοτρομοκράτες'' σκοτώθηκαν από αμερικανικό πλήγμα εναντίον πλοίου που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά στην Καραϊβική, δήλωσε την Παρασκευή ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ, στην πιο πρόσφατη επιχείρηση της εκστρατείας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κατά των ναρκωτικών στην περιοχή.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), ο Χέγκσεθ ανέφερε ότι επρόκειτο για το πρώτο νυχτερινό πλήγμα στο πλαίσιο της εκστρατείας, η οποία ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο. Το πλήγμα σημειώθηκε τη νύχτα και το πλοίο, όπως είπε, χειριζόταν η συμμορία Tren de Aragua.

Overnight, at the direction of President Trump, the Department of War carried out a lethal kinetic strike on a vessel operated by Tren de Aragua (TdA), a Designated Terrorist Organization (DTO), trafficking narcotics in the Caribbean Sea.



The vessel was known by our… pic.twitter.com/lVlw0FLBv4 — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 24, 2025

Αν και ο Χέγκσεθ δεν παρείχε αποδείξεις για το τι μετέφερε το πλοίο, δημοσίευσε ένα βίντεο διάρκειας περίπου 20 δευτερολέπτων, το οποίο φαινόταν να δείχνει το πλοίο στη θάλασσα λίγο πριν δεχτεί τουλάχιστον ένα βλήμα και εκραγεί.

Ο Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι η κυβέρνησή του σχεδιάζει να ενημερώσει το Κογκρέσο των ΗΠΑ για τις επιχειρήσεις κατά των καρτέλ ναρκωτικών και ότι, παρότι δεν χρειάζεται επίσημη κήρυξη πολέμου, οι επιχειρήσεις κατά των καρτέλ στην ξηρά θα είναι οι επόμενες.

Ο αμερικανικός στρατός έχει ενισχύσει την παρουσία του στην Καραϊβική, αναπτύσσοντας αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενους πυραύλους, μαχητικά F-35, ένα πυρηνοκίνητο υποβρύχιο και χιλιάδες στρατιώτες.

Μαζί με το πιο πρόσφατο πλήγμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πραγματοποιήσει 10 επιθέσεις εναντίον ύποπτων πλοίων μεταφοράς ναρκωτικών στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό Ωκεανό, σκοτώνοντας σχεδόν 40 άτομα. Αν και το Πεντάγωνο έχει δώσει ελάχιστες πληροφορίες, έχει δηλώσει ότι ορισμένα από αυτά τα πλήγματα έγιναν κοντά στη Βενεζουέλα.

Τα πλήγματα έχουν προκαλέσει ανησυχίες μεταξύ νομικών εμπειρογνωμόνων και Δημοκρατικών βουλευτών, οι οποίοι αμφισβητούν εάν συμμορφώνονται με τους νόμους του πολέμου.

Την περασμένη εβδομάδα, το πρακτορείο Reuters αποκάλυψε πρώτο ότι δύο φερόμενοι διακινητές ναρκωτικών επέζησαν από αμερικανικό στρατιωτικό πλήγμα στην Καραϊβική. Διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν σε πολεμικό πλοίο του αμερικανικού ναυτικού, προτού επαναπατριστούν στις χώρες τους, την Κολομβία και τον Ισημερινό.

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο έχει επανειλημμένα ισχυριστεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν να τον απομακρύνουν από την εξουσία. Η Ουάσινγκτον, τον Αύγουστο, διπλασίασε την αμοιβή για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψη του Μαδούρο στα 50 εκατομμύρια δολάρια, κατηγορώντας τον για σχέσεις με διακίνηση ναρκωτικών και εγκληματικές ομάδες, κάτι που ο ίδιος αρνείται.



