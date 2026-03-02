Χέγκσεθ: Δεν ξεκινήσαμε αυτόν τον πόλεμο, αλλά θα τον τελειώσουμε

«Δεν ξεκινήσαμε αυτόν τον πόλεμο, αλλά θα τον τελειώσουμε», ξεκαθάρισε ο Πιτ Χέγκσεθ στη συνέντευξη Τύπου που παραχωρεί στο Πεντάγωνο αναφορικά με την επιχείρηση ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν το Σάββατο.

Τόνισε ότι το ιρανικό καθεστώς διεξάγει πόλεμο εναντίον των ΗΠΑ «για 47 ολόκληρα χρόνια» και πρόσθεσε πως το έκαναν με το αίμα του λαού μας. Βόμβες αυτοκινήτων στη Βηρυτό, επιθέσεις με ρουκέτες στα πλοία μας, δολοφονίες στις πρεσβείες μας, βόμβες στο δρόμο στο Ιράκ και το Αφγανιστάν, χρηματοδοτούμενες και οπλισμένες από την ιρανική Δύναμη Quds και τους δολοφόνους του IRGC».

Παράλληλα, αποκάλεσε την αεροπορική επιχείρηση των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν ως «την πιο θανατηφόρα, πιο περίπλοκη και πιο ακριβή αεροπορική επιχείρηση στην ιστορία».

Επίσης, είπε ότι το Ιράν «κατασκεύαζε ισχυρούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη για να δημιουργήσει μια συμβατική ασπίδα για τις πυρηνικές του εκβιαστικές φιλοδοξίες».

«Το Ιράν είχε ένα συμβατικό όπλο στο κεφάλι μας καθώς προσπαθούσαν να ψεύδονται για να αποκτήσουν μια πυρηνική βόμβα».

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας είπε ότι οι ΗΠΑ ήθελαν μια ειρηνική λύση, αλλά «η Τεχεράνη δεν διαπραγματευόταν».

«Κόντευαν, αγοράζοντας χρόνο για να επαναφορτώσουν τα αποθέματα πυραύλων τους και να επανεκκινήσουν τις πυρηνικές τους φιλοδοξίες. Στόχος τους; Να μας κρατήσουν ομήρους, απειλώντας να χτυπήσουν τις δυνάμεις μας. Λοιπόν, ο Πρόεδρος Τραμπ δεν παίζει αυτά τα παιχνίδια».

Ο Χέγκσεθ τόνισε ότι η τρέχουσα σύγκρουση «δεν είναι ένας λεγόμενος πόλεμος αλλαγής καθεστώτος, αλλά το καθεστώς σίγουρα άλλαξε και ο κόσμος είναι σε καλύτερη θέση γι' αυτό σήμερα».

«Μέσα στην απελπισία τους, ο εχθρός αποκαλύπτεται καθώς ιρανικοί πύραυλοι και μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπεσαν αδιακρίτως σε ξενοδοχεία, αεροδρόμια, διαμερίσματα και άλλους πολιτικούς στόχους των γειτόνων τους», πρόσθεσε.

«Δεν είναι Ιράκ, δεν υπάρχουν ηλίθιοι κανόνες εμπλοκής»

Ο Χέγκσεθ επιτέθηκε στα ΜΜΕ και την «πολιτική αριστερά» που έχουν επικρίνει την απόφαση να χτυπηθεί το Ιράν, δηλώνοντας ότι η σύγκρουση «δεν είναι ατελείωτη», ενώ επέκρινε τις συγκρίσεις με την εμπλοκή των ΗΠΑ στο Ιράκ από το 2003 ως το 2011, επικαλούμενος την περιγραφή του Ντόναλντ Τραμπ για τον πόλεμο στο Αφγανιστάν ως «ηλίθια».

«Προς τα μέσα ενημέρωσης και την πολιτική αριστερά που φωνάζουν για ατελείωτους πολέμους - σταματήστε», λέει ο Χέγκσεθ.

«Αυτό δεν είναι Ιράκ. Δεν είναι ατελείωτο. Ήμουν εκεί και στα δύο. Η γενιά μας ξέρει καλύτερα και το ίδιο κάνει και αυτός ο πρόεδρος.

«Χαρακτήρισε τα τελευταία 20 χρόνια πολέμων για την οικοδόμηση εθνών ανόητα. Και έχει δίκιο. Αυτό είναι το αντίθετο.

Είπε ότι αυτή η επιχείρηση είναι μια «σαφής, καταστροφική, αποφασιστική αποστολή», η οποία είναι να «καταστρέψει την πυραυλική απειλή, να καταστρέψει το ναυτικό, όχι πυρηνικά».

«Το Ισραήλ έχει επίσης σαφείς αποστολές, για τις οποίες είμαστε ευγνώμονες», πρόσθεσε.

«Ικανοί εταίροι, όπως έχουμε πει από την αρχή. Οι ικανοί εταίροι είναι καλοί εταίροι, σε αντίθεση με τόσους πολλούς από τους παραδοσιακούς συμμάχους μας που στέκουν αμήχανοι και κάνουν τους σοκαρισμένους, γκρινιάζοντας και φλυαρώντας για τη χρήση βίας».

Οι ΗΠΑ, ανεξάρτητα από «τι λένε οι λεγόμενοι διεθνείς θεσμοί», εξαπολύουν την «πιο θανατηφόρα και ακριβή εκστρατεία αεροπορικής ισχύος στην ιστορία», προσθέτει - όλα «με τους δικούς μας όρους».

«Χωρίς ηλίθιους κανόνες εμπλοκής, χωρίς τέλμα οικοδόμησης έθνους, χωρίς άσκηση οικοδόμησης δημοκρατίας, χωρίς πολιτικά ορθούς πολέμους», λέει επίσης.

«Πολεμάμε για να κερδίσουμε και δεν χάνουμε χρόνο ή ζωές».

