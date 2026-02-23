Χάος στο Μεξικό: 2.500 επιπλέον στρατιώτες στην πολιτεία Χαλίσκο μετά τον θάνατο του ναρκοβαρώνου «Ελ Μέντσο»

Ο θάνατος του Νεμέσιο Ρούμπεν Οσεγκέρα Θερβάντες — γνωστότερου ως «Ελ Μέντσο», του ιδρυτή και ηγέτη του καρτέλ Νέας Γενιάς του Χαλίσκο (CJNG) — μπορεί να πυροδοτήσει ένα νέο κύμα βίας σε όλο το Μεξικό, προειδοποιεί ο ειδικός ασφαλείας Ντέιβιντ Σαουσέδο.

Ο Σαουσέδο δήλωσε στο CNN ότι η βία μπορεί να υποκινείται από αντίποινα για την κυβερνητική επιχείρηση που τραυμάτισε θανάσιμα τον «Ελ Μέντσο» πριν πεθάνει κατά τη μεταφορά του σε νοσοκομείο.

Παρά τη δήλωση του Υπουργείου Άμυνας που περιγράφει την επιχείρηση ως σύλληψη βασισμένη στη συλλογή πληροφοριών, ο Σαουσέδο προειδοποιεί ότι ένας «ολοκληρωτικός πόλεμος κατά του μεξικανικού κράτους» παραμένει ένα πιθανό σενάριο.

Εκτιμά ότι η τρέχουσα βία έχει ως στόχο να παραλύσει την οικονομική δραστηριότητα και να επιβάλει ένα εθνικό και διεθνές κόστος στην εικόνα της κυβέρνησης.

2.500 επιπλέον στρατιώτες στην πολιτεία Χαλίσκο

Εν τω μεταξύ, η χώρα έχει αναπτύξει 2.500 στρατιώτες στο δυτικό τμήμα της χώρας, ως μέτρο «αποτροπής» απέναντι στο κύμα βίας που ακολούθησε τον θάνατο του αρχηγού ενός από τα μεγαλύτερα καρτέλ ναρκωτικών του Μεξικού, ανακοίνωσε ο υπουργός Αμυνας Ρικάρντο Τρεβίγια.

«Περί τους 7.000 στρατιώτες στάθμευαν ήδη στην πολιτεία Χαλίσκο, άρα η στρατιωτική παρουσία θα ενισχυθεί» στην περιοχή αυτή όπου δρα το Καρτέλ του Χαλίσκο Νουέβα Χενερασιόν (Cartel de Jalisco Nueva Generacion, CJNG), ο αρχηγός του οποίου, ο Νεμέσιο Οσεγκέρα ή Ελ Μέντσο, σκοτώθηκε χθες κατά την διάρκεια στρατιωτικής επιχείρησης, δήλωσε ο υπουργός Αμυνας.

Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ δήλωσε κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου ότι «δεν υπήρξε συμμετοχή των δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών στην επιχείρηση», αλλά «πολλή ανταλλαγή πληροφοριών».

«Φουντώνει» ο πόλεμος της διαδοχής

Η γραμμή διαδοχής του καρτέλ έχει σπάσει, τόνισε ο Σαουσέδο. Ο γιος του El Mencho, Ruben Oseguera Gonzalez («El Menchito»), βρίσκεται φυλακισμένος στις ΗΠΑ, αφήνοντας μόνο έναν αδελφό και έναν θετό γιο, ο οποίος, λέει ο Σαουσέδο, «εξακολουθεί να μην έχει επιρροή μεταξύ των άλλων διοικητών του καρτέλ».

Ο Σαουέδο σημείωσε ότι ενώ μια βίαιη διαδοχή είναι πιθανή, οι διοικητές του καρτέλ μπορούν επίσης να διαπραγματευτούν μια ομαλή μετάβαση της εξουσίας.

Μεταξύ των υποψηφίων, ο Σαουέδο συμπεριέλαβε τον Ρικάρντο Ρουίζ Βελάσκο («Ελ Ντόμπλε Ρ»), τον Οντιάς Φλόρες («Ελ Χαρντινέρο» ή «Ο Κηπουρός»), έναν άλλο γνωστό ως «Ελ Σάπο» και μια τέταρτη προσωπικότητα - τον πρώην επικεφαλής ασφαλείας του Ελ Μέντσο - για τον οποίο λίγα είναι γνωστά.

Μια έκθεση του Σεπτεμβρίου 2025 από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών των ΗΠΑ αναγνώρισε τον Ελ Σάπο ως τον Χούγκο Μεντόζα Γκαϊτάν και ανέφερε επίσης τον θετό γιο του Οσεγκέρα, Χουάν Κάρλος Βαλένσια Γκονζάλες («Ελ Πελόν») και τον γαμπρό του Χούλιο Αλμπέρτο ​​Καστίγιο Ροντρίγκεζ («Ελ Τσόρο») ως μέρος της ηγεσίας του καρτέλ.

Επεισόδια σε όλη τη χώρα και εκκλήσεις για συγκράτηση

«Πρέπει να παραμείνουμε ενημερωμένοι και ψύχραιμοι», υπογραμμίζει η πρόεδρος του Μεξικού σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, αφότου ένοπλοι απέκλεισαν αρκετούς δρόμους και πυρπόλησαν επιχειρήσεις στις πολιτείες Χαλίσκο, Μιτσοακάν, Γκουαναχουάτο, Πουέμπλα και Σιναλόα.

Οι ΗΠΑ έχουν προτρέψει τους Αμερικανούς σε αρκετές πολιτείες του Μεξικού, συμπεριλαμβανομένων δημοφιλών τουριστικών προορισμών στο Χαλίσκο, την Μπάχα Καλιφόρνια και την Κιντάνα Ρου, να μείνουν στα σπίτια τους.

Φωτιές σε λεωφορεία και επεισόδια στους δρόμους

Η στρατιωτική επιχείρηση πυροδότησε μια σειρά βίαιων γεγονότων σε όλη την πολιτεία Χαλίσκο, πριν εξαπλωθεί σε άλλες πολιτείες όπως το Μιτσοακάν και το Γκουαναχουάτο.

Μέλη ομάδων οργανωμένου εγκλήματος έβαλαν φωτιά σε λεωφορεία, απέκλεισαν δρόμους στην περιοχή και συγκρούστηκαν με τις αρχές, ανέφερε ο κυβερνήτης του Χαλίσκο, Πάμπλο Λέμους Ναβάρο.

Βίντεο του CNN έδειξε πολλαπλές φωτιές να καίνε και σύννεφα καπνού να υψώνονται στο Πουέρτο Βαγιάρτα, μια πόλη θέρετρο δημοφιλή στους Αμερικανούς τουρίστες στη δυτική ακτή του Μεξικού.

Ο κυβερνήτης δήλωσε ότι η βία έχει εξαπλωθεί σε τουλάχιστον πέντε πολιτείες και προέτρεψε το κοινό να αποφεύγει τις μετακινήσεις σε αυτοκινητόδρομους.

Εν τω μεταξύ, η Γραμματεία Ασφάλειας και Ειρήνης του Γκουαναχουάτο ανέφερε πυρκαγιές σε φαρμακεία και καταστήματα ψιλικών σε διάφορα μέρη της πολιτείας.

Ουάσινγκτον: Προτρέπει τους Αμερικανούς να παραμείνουν σε ασφαλή καταφύγια

Οι ΗΠΑ προέτρεψαν όσους Αμερικανούς βρίσκονται σε αρκετές περιοχές του Μεξικού «να παραμείνουν σε ασφαλή καταφύγια μέχρι νεωτέρας» λόγω της κλιμάκωσης της βίας, μετά την επιχείρηση του μεξικανικού στρατού κατά την οποία σκοτώθηκε ο αρχηγός ενός από τα μεγαλύτερα καρτέλ ναρκωτικών.

«Λόγω των συνεχιζόμενων επιχειρήσεων (των δυνάμεων) ασφαλείας, των οδοφραγμάτων και της εγκληματικής δραστηριότητας, οι αμερικανοί πολίτες στις αναφερθείσες περιοχές θα πρέπει να παραμείνουν σε ασφαλή καταφύγια μέχρι νεωτέρας», υπογραμμίζει η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Μεξικό. Η προειδοποίηση αφορά αρκετές περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένων δημοφιλών τουριστικών προρισμών, όπως το Κανκούν, η Γουαδαλαχάρα, η Οαχάκα και η Μπάχα Καλιφόρνια.

Οι αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες United Airlines, Southwest Airlines και Alaska Airlines, καθώς οι καναδικές Air Canada και WestJet/Sunwing Airlines ανακοίνωσαν την ακύρωση πτήσεων προς Πουέρτο Βαγιάρτα, Γουαδαλαχάρα και Μανσανίγιο. Ορισμένα αεροσκάφη που είχαν αναχωρήσει με προορισμό το Μεξικό αναγκάστηκαν να επιστρέψουν, όπως ανέφεραν αρκετές αεροπορικές εταιρείες.