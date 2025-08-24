Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν δήλωσε ότι η τρέχουσα κατάσταση με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι «άλυτη», και ότι η Τεχεράνη ποτέ δεν θα υποκύψει στις πιέσεις για να υπακούσει στην Ουάσινγκτον, εν μέσω του συνεχιζόμενου αδιεξόδου με τις δυτικές δυνάμεις για το πυρηνικό της πρόγραμμα, όπως μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης την Κυριακή.

Η Ισλαμική Δημοκρατία ανέστειλε τις πυρηνικές διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ μετά τους βομβαρδισμούς σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου τον Ιούνιο.

Οι δηλώσεις του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ έρχονται λίγες μέρες αφότου το Ιράν και ευρωπαϊκές δυνάμεις συμφώνησαν να επανεκκινήσουν συνομιλίες με σκοπό την πλήρη επανέναρξη διαπραγματεύσεων για τον περιορισμό του εμπλουτισμού ουρανίου από την Τεχεράνη.

«Θέλουν το Ιράν να είναι υπάκουο στην Αμερική. Το ιρανικό έθνος θα σταθεί με όλη του τη δύναμη απέναντι σε όσους έχουν τέτοιες λανθασμένες προσδοκίες», δήλωσε ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σύμφωνα με κρατικά μέσα.

«Όσοι μας λένε να μη φωνάζουμε συνθήματα κατά των ΗΠΑ... να έχουμε απευθείας διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ... βλέπουν μόνο την επιφάνεια. Αυτό το ζήτημα είναι άλυτο», πρόσθεσε.

Η Γαλλία, η Βρετανία και η Γερμανία δήλωσαν ότι ενδέχεται να επαναφέρουν τις κυρώσεις των Ηνωμένων Εθνών κατά του Ιράν μέσω του μηχανισμού "snapback", αν η Τεχεράνη δεν επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Οι ευρωπαϊκές χώρες, όπως και οι ΗΠΑ, υποστηρίζουν ότι το Ιράν εργάζεται προς την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων. Η Τεχεράνη, ωστόσο, ισχυρίζεται ότι το ενδιαφέρον της περιορίζεται αποκλειστικά στην ειρηνική χρήση της πυρηνικής ενέργειας.