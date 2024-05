Χαμάς: Τρομοκράτες ομολογούν ότι βίασαν και εκτέλεσαν Ισραηλινή όμηρο

Σοκ προκαλούν οι αποκαλύψεις για τη φρίκη που έζησαν Ισραληνοί όμηροι που αιχμαλωτίστηκαν, βιάστηκαν και δολοφονήθηκαν από τους τρομοκράτες της Χαμάς κατά τη διάρκεια της επιδρομής της 7ης Οκτωβρίου.

Νέο υλικό προκαλεί ανατριχίλα και αποτροπιασμό καθώς δείχνει έναν τρομοκράτη της Χαμάς και τον έφηβο γιο του να ομολογούν με κυνικό τρόπο στους Ισραηλινούς ανακριτές πώς βίασαν διαδοχικά μια γυναίκα και στη συνέχεια την εκτέλεσαν στις 7 Οκτωβρίου.

Ο 47χρονος Τζαμάλ Χουσεΐν Άχμαντ Ράντι και ο 18χρονος γιος του, Αμπντάλα, συνελήφθησαν από τον ισραηλινό στρατό στη Λωρίδα της Γάζας πριν από μερικές εβδομάδες και στη συνέχεια ανακρίθηκαν για την τρομοκρατική επίθεση. Ο Τζαμάλ είπε ότι βρήκε μια γυναίκα που «ούρλιαζε» και «έκλαιγε» σε ένα σπίτι στο κιμπούτς Νιρ Οζ, μια κοινότητα κοντά στα σύνορα Ισραήλ-Γάζας.

Palestinian man who took part in Oct 7th attack confesses to brutally gang r*ping a 30 year old Israeli woman. “Then I and Ahmed, we r*ped her too and then we left….my father killed her. After he finished r*ping her, my father killed her.” Jamal Hussein Ahmad Radi, 47, and… pic.twitter.com/g9gJeHueRB

«Έκανα αυτό που έκανα, τη βίασα», είπε αδιάφορα.«Την απείλησα με το όπλο μου για να της βγάλω τα ρούχα, θυμάμαι ότι φορούσε τζιν σορτσάκι, αυτό είναι όλο», πρόσθεσε. Ο Τζαμάλ ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε τι συνέβη στη γυναίκα μετά τον βιασμό, αλλά ο έφηβος γιος του είπε στον ανακριτή ότι ο πατέρας του σκότωσε το θύμα που ήταν απελπισμένο. «Ο πατέρας μου τη βίασε, μετά τη βίασα εγώ, μετά ο ξάδερφός μου και μετά φύγαμε, αλλά ο πατέρας μου σκότωσε τη γυναίκα αφού τελειώσαμε με τους βιασμούς της», είπε ο Αμπντάλα κατά τη διάρκεια της ανάκρισης.

Στα πλάνα, ο Τζαμάλ ήταν δεμένος με χειροπέδες και ντυμένος με μια γκρι φόρμα, ενώ καθόταν μπροστά από μια ισραηλινή σημαία. Σοκάρουν οι περιγραφές των τρομοκρατών «Σε κάθε σπίτι όπου βρίσκαμε κάποιον, είτε τον σκοτώναμε είτε τον απαγάγαμε», είπε. Από τους 400 κατοίκους του κιμπούτς Νιρ Οζ, τουλάχιστον 20 σκοτώθηκαν στις 7 Οκτωβρίου και 80 απήχθησαν. Ο Τζαμάλ εμφανίστηκε ατάραχος καθώς εξηγούσε με τρομακτικές λεπτομέρειες πώς μπήκε σε ένα σπίτι και σκότωσε το ζευγάρι που κρυβόταν μέσα. «Στο πρώτο σπίτι βρήκα μια γυναίκα και τον σύζυγό της τους βάλαμε φωτιά και τους σκοτώσαμε... ήταν γύρω στα 40».

Τα ανατριχιαστικά βίντεο από τις συνεντεύξεις του Τζαμάλ και του Αμπντάλα κυκλοφόρησαν γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου οι αηδιασμένοι θεατές παρατήρησαν πόσο άνετα και οι δύο άνδρες μιλούσαν για τις φρικαλεότητες που έκαναν.

