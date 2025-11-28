Πρόγραμμα SAFE

Η Πορτογαλία υπέβαλε αίτηση για δάνεια χαμηλού κόστους ύψους 5,8 δισεκατομμυρίων ευρώ (6,73 δισεκατομμύρια δολάρια) στο πλαίσιο του νέου ευρωπαϊκού προγράμματος άμυνας, με στόχο την ενίσχυση των δυνατοτήτων των ενόπλων δυνάμεών της, δήλωσε την Παρασκευή ο υπουργός Αντόνιο Λεϊτάο Αμάρο.

Το πρόγραμμα, που ονομάζεται Security Action For Europe (SAFE), είναι μια πρωτοβουλία της ΕΕ αξίας 150 δισεκατομμυρίων ευρώ, η οποία ενισχύει τις αμυντικές δυνατότητες, καλύπτει κρίσιμα κενά και προμηθεύει εξοπλισμό, καθώς η Ευρώπη αντιμετωπίζει πιθανές απειλές από τη Ρωσία.

Προσφέρει δάνεια μακράς διάρκειας έως 45 ετών, με περίοδο χάριτος 10 ετών για την αποπληρωμή.

«Πρόκειται για μια πολύ σημαντική προσπάθεια ενδυνάμωσης των ενόπλων δυνάμεών μας… ώστε να μπορούν να υπερασπιστούν το έδαφός μας, τον θαλάσσιο χώρο μας και την Ευρώπη συνολικά», δήλωσε ο Λεϊτάο Αμάρο στους δημοσιογράφους.

Δεν ανέφερε λεπτομέρειες για τον εξοπλισμό που σκοπεύει να αγοράσει η Πορτογαλία, αλλά τόνισε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να «ενισχύσει τη πορτογαλική βιομηχανία».

Τα σχέδια δαπανών των χωρών που υποβάλλουν αιτήσεις για τα κεφάλαια SAFE θα εξεταστούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία αναμένει να εγκρίνει τις πρώτες πληρωμές στις αρχές του 2026.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να εντοπίσουν βασικές αμυντικές ανάγκες και να ξεκινήσουν μεγάλα πανευρωπαϊκά έργα για την ενίσχυση της άμυνας έναντι της Ρωσίας, τονίζοντας ότι ο εξοπλισμός θα πρέπει να προέρχεται από την Ευρώπη όσο το δυνατόν περισσότερο.