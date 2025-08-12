H Εθνοφρουρά στους δρόμους της Ουάσινγκτον - Τι σηματοδοτεί η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ

Ιδιαίτερα «ψηλά» στην προσοχή των μεγάλων ξένων media παραμένει την Τρίτη η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ για να στείλει 800 στρατιώτες της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον και να αναλάβει προσωρινά τον έλεγχο της αστυνομίας της πόλης, μια εξαιρετικά ασυνήθιστη επίδειξη της προεδρικής εξουσίας στην πρωτεύουσα της χώρας.

Σύμφωνα με το Reuters, η κίνηση του Τραμπ, η οποία παρακάμπτει τους εκλεγμένους ηγέτες της πόλης, είναι χαρακτηριστική της προσέγγισής του κατά τη δεύτερη θητεία του, κατά την οποία ασκεί την εκτελεστική εξουσία με τρόπους που δεν έχουν προηγούμενο στη σύγχρονη ιστορία των ΗΠΑ και αψηφώντας τις πολιτικές νόρμες.

Ο πρόεδρος χαρακτήρισε τις ενέργειές του ως απαραίτητες για να «σώσει» την Ουάσινγκτον από ένα υποτιθέμενο κύμα αναρχίας.

Οι στατιστικές δείχνουν ότι τα βίαια εγκλήματα αυξήθηκαν κατακόρυφα το 2023, αλλά έκτοτε μειώνονται ραγδαία.

«Η πρωτεύουσα μας έχει καταληφθεί από βίαιες συμμορίες και αιμοδιψείς εγκληματίες», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξη Τύπου στο Λευκό Οίκο.

Είναι η δεύτερη φορά αυτό το καλοκαίρι που ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος αποστέλλει στρατεύματα σε μια πόλη που διοικείται από τους Δημοκρατικούς. Την Δευτέρα ξεκίνησε σε Σαν Φρανσίσκο η ομοσπονδιακή δίκη για να κριθεί αν ο Τραμπ παραβίασε τον αμερικανικό νόμο αποστέλλοντας στρατεύματα της Εθνοφρουράς στο Λος Άντζελες τον Ιούνιο χωρίς την έγκριση του κυβερνήτη της Καλιφόρνια Γκάβιν Νιούσομ.

Ο Τραμπ σηματοδότησε ότι άλλες μεγάλες πόλεις των ΗΠΑ με δημοκρατική ηγεσία θα μπορούσαν να είναι οι επόμενες, συμπεριλαμβανομένου του Σικάγο, μιας πόλης που εδώ και καιρό μαστίζεται από βίαια εγκλήματα, αν και αυτά μειώθηκαν σημαντικά κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους.

«Αν χρειαστεί, θα κάνουμε το ίδιο και στο Σικάγο, που είναι μια καταστροφή», δήλωσε ο Τραμπ στο Λευκό Οίκο, προσθέτοντας: «Ελπίζω ότι το Λος Άντζελες παρακολουθεί».

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ, το πρόγραμμα του για τη δημόσια τάξη είχε συχνά ρατσιστικές αποχρώσεις. Όταν μιλούσε για την ανεξέλεγκτη εγκληματικότητα στις αστικές περιοχές, ξεχώριζε πόλεις με δημοκρατική πλειοψηφία, όπως η Βαλτιμόρη, το Σικάγο και η Ουάσινγκτον, όλες πόλεις με μεγάλο πληθυσμό μαύρων.

Εκατοντάδες αστυνομικοί και πράκτορες από περισσότερες από δώδεκα ομοσπονδιακές υπηρεσίες έχουν εξαπλωθεί σε όλη την Ουάσινγκτον τις τελευταίες ημέρες. Η γενική εισαγγελέας Παμ Μπόντι θα εποπτεύει τις αστυνομικές δυνάμεις, είπε ο Τραμπ.

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις της Εθνοφρουράς θα αναλάβουν μια σειρά από καθήκοντα, μεταξύ των οποίων «διοικητικά, υλικοτεχνικά και φυσική παρουσία για την υποστήριξη των αρχών επιβολής του νόμου». Ανά πάσα στιγμή, 100 έως 200 στρατιώτες θα υποστηρίζουν τις αρχές επιβολής του νόμου.

Η Δημοκρατική δήμαρχος της Ουάσιγκτον, Μυριέλ Μπόουζερ, απέρριψε τους ισχυρισμούς του Τραμπ για ανεξέλεγκτη βία, επισημαίνοντας ότι τα βίαια εγκλήματα έφτασαν στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριάντα ετών το περασμένο έτος.

Τα βίαια εγκλήματα, συμπεριλαμβανομένων των δολοφονιών, αυξήθηκαν κατακόρυφα το 2023, μετατρέποντας την Ουάσιγκτον σε μία από τις πιο επικίνδυνες πόλεις της χώρας. Ωστόσο, σύμφωνα με ομοσπονδιακά στοιχεία, τα βίαια εγκλήματα μειώθηκαν κατά 35% το 2024 και κατά 26% τους πρώτους επτά μήνες του 2025, σύμφωνα με την αστυνομία της πόλης.

Η Μπόουζερ υιοθέτησε διπλωματικό τόνο σε συνέντευξη Τύπου, δηλώνοντας ότι η ίδια και άλλα μέλη της κυβέρνησής της θα συνεργαστούν με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, ακόμη και αν απορρίψει εκ νέου τον ισχυρισμό του Τραμπ για εκτεταμένη εγκληματικότητα.

Ενώ η ίδια ανέφερε ότι ο νόμος φαίνεται να δίνει στον πρόεδρο ευρείες εξουσίες για να αναλάβει προσωρινά τον έλεγχο της αστυνομίας, ο γενικός εισαγγελέας της πόλης, Μπράιαν Σουάλμπ, χαρακτήρισε νωρίτερα τις ενέργειες του Τραμπ «παράνομες» και δήλωσε ότι το γραφείο του «εξετάζει όλες τις επιλογές».

Η Περιφέρεια της Κολούμπια λειτουργεί βάσει του Νόμου περί Αυτοδιοίκησης, ο οποίος παρέχει την τελική εξουσία στο Κογκρέσο, αλλά επιτρέπει στους κατοίκους να εκλέγουν δήμαρχο και δημοτικό συμβούλιο.

Ο Τραμπ επικαλέστηκε τη Δευτέρα ένα άρθρο του νόμου που επιτρέπει στον πρόεδρο να αναλάβει τον έλεγχο της αστυνομίας για 30 ημέρες όταν συντρέχουν «έκτακτες» συνθήκες. Ο Τραμπ δήλωσε ότι κηρύσσει «κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια ασφάλεια» στην πόλη.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Διαχείρισης Έκτακτων Αναγκών του Τραμπ μειώνει τη χρηματοδότηση για την ασφάλεια της Εθνικής Πρωτεύουσας, μιας περιοχής που περιλαμβάνει την Ουάσιγκτον και τμήματα της Μέριλαντ και της Βιρτζίνια. Η περιοχή θα λάβει 20 εκατομμύρια δολάρια λιγότερα φέτος από το ομοσπονδιακό ταμείο αστικής ασφάλειας, ποσό που αντιστοιχεί σε μείωση 44% σε ετήσια βάση.

Ο Τραμπ δεσμεύτηκε επίσης να απομακρύνει τους καταυλισμούς των αστέγων, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για το πώς ή πού θα μεταφερθούν οι άστεγοι.

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση είναι ιδιοκτήτρια μεγάλου μέρους των πάρκων της Ουάσιγκτον, οπότε η κυβέρνηση Τραμπ έχει τη νομική εξουσία να εκκενώσει τους καταυλισμούς των αστέγων σε αυτές τις περιοχές, όπως έκανε ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν όταν ήταν στην εξουσία. Ωστόσο, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν μπορεί να αναγκάσει τους ανθρώπους να φύγουν από την πόλη επειδή δεν έχουν στέγη, σύμφωνα με τους υποστηρικτές των αστέγων.

Ο πρόεδρος έχει ευρεία εξουσία επί των 2.700 μελών της Εθνικής Φρουράς της Ουάσιγκτον, σε αντίθεση με τις πολιτείες όπου οι κυβερνήτες έχουν συνήθως την εξουσία να κινητοποιήσουν στρατεύματα.

Στρατεύματα της Εθνικής Φρουράς έχουν αποσταλεί πολλές φορές στην Ουάσιγκτον, μεταξύ άλλων ως απάντηση στην επίθεση της 6ης Ιανουαρίου 2021 στο Καπιτώλιο των Ηνωμένων Πολιτειών από υποστηρικτές του Τραμπ και κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων του 2020 για την αστυνομική βία.