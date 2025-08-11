Politico, Axios, CNN

Η προσπάθεια του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αναλάβει τον έλεγχο της επιβολής του νόμου στην Ουάσιγκτον δοκιμάζει για άλλη μια φορά τα όρια της εξουσίας του να στρατιωτικοποιήσει μια μεγάλη πόλη των ΗΠΑ.

Όπως αναφέρει το Politico, η πρωτεύουσα, σε αντίθεση με άλλες πόλεις, υπόκειται ήδη σε σημαντικό ομοσπονδιακό έλεγχο — και ο Τραμπ επικαλείται τις έκτακτες εξουσίες του για να τον εδραιώσει.

Ωστόσο, η διασταύρωση περίπλοκων νόμων και κανόνων σχετικά με τη χρήση του στρατού για την επιβολή του νόμου στο εσωτερικό, η ανάπτυξη ομοσπονδιακών πρακτόρων στους δρόμους της Ουάσιγκτον και οι πολιτικές καταπολέμησης του εγκλήματος της ίδιας της πόλης ενδέχεται να προκαλέσουν νομική αβεβαιότητα — και αναπόφευκτες προκλήσεις.

Στην ανάλυσή του το Politico αναφέρει ότι ο Τραμπ έχει περισσότερη εξουσία επί της Εθνικής Φρουράς της Ουάσιγκτον από ό,τι επί των φρουρών των 50 πολιτειών. Οι κυβερνήτες ελέγχουν τις πολιτειακές φρουρές (αν και ο πρόεδρος μπορεί να ομοσπονδιοποιήσει τις πολιτειακές φρουρές σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή για χρήση σε πολεμικές επιχειρήσεις). Η Περιφέρεια της Κολούμπια, φυσικά, δεν έχει κυβερνήτη, και η φρουρά της Ουάσιγκτον δεν ελέγχεται από τον δήμαρχο. Αντίθετα, βρίσκεται πάντα υπό τον άμεσο έλεγχο του προέδρου.

Επομένως, τα όρια που υπάρχουν για την αποστολή στρατού για την επιβολή του νόμου στο εσωτερικό της χώρας ενδέχεται να μην ισχύουν για την Εθνοφρουρά της Ουάσιγκτον. Ωστόσο, ο Τραμπ δεν μπορεί να αναλάβει μονομερώς τον έλεγχο της κυβέρνησης της περιφέρειας. Το Σύνταγμα παρέχει στο Κογκρέσο την εξουσία να «ασκεί αποκλειστική νομοθετική εξουσία» επί της «έδρας της κυβέρνησης» των Ηνωμένων Πολιτειών.

Τι σημαίνει η «κατάληψη» της πόλης

Στην πόλη θα αναλάβουν δράση περίπου 800 μέλη της Εθνοφρουράς της περιφέρειας της πρωτεύουσας. Είναι το μόνο τμήμα Εθνοφρουράς που αναφέρεται κατευθείαν στον πρόεδρο των ΗΠΑ (σε άλλες πολιτείες είναι υπό τον έλεγχο των κυβερνητών). Ο Τραμπ είπε ότι θα κατεβάσει και τον στρατό «αν χρειαστεί».

Όπως αναφέρει το Axios, οι Εθνοφρουροί θα αναλάβουν προσωρινά το αστυνομικό τμήμα της πόλης, που έχει δύναμη 3.000 στελεχών, για μέχρι και 30 ημέρες (ή περισσότερο με την έγκριση του Κογκρέσου). Γι' αυτό ο Τραμπ επικαλείται τον νόμο Home Rule, από το 1973. Είναι η πρώτη φορά που θα γίνει χρήση του νομοθετήματος.

«Θα πάρουμε πίσω την πρωτεύουσά μας», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξη Τύπου.

«Έχει καταληφθεί από βίαιες συμμορίες και αιμοδιψείς εγκληματίες, περιπλανώμενες ομάδες άγριων νέων, μανιακούς υπό την επήρεια ναρκωτικών και άστεγους, και δεν θα το αφήσουμε να συνεχιστεί».

Ο αιφνιδιασμός των Αρχών

Τρεις πηγές που μίλησαν στο CNN ανέφεραν ότι η αστυνομική διεύθυνση της Μητροπολιτικής Περιοχής της Ουάσιγκτον, με πρώτη την αρχηγό Πάμελα Σμιθ, καθώς και η Δημοκρατική δήμαρχος Μιούριελ Μπόουζερ, δεν γνώριζαν την πρόθεση του Τραμπ.

Οι λεπτομέρειες της κίνησης του Τραμπ και το πώς αυτή θα μπορούσε να αλλάξει τις στρατηγικές της MPD για την αντιμετώπιση του εγκλήματος είναι ελάχιστες, ανέφερε μια πηγή στο CNN, σημειώνοντας ότι η ηγεσία δεν έχει ενημερωθεί.

Πηγή στις τοπικές Αρχές ανέφερε στο CNN ότι εξεπλάγη από τις ανακοινώσεις του Τραμπ, ειδικά επειδή ο πρόεδρος και η Μπόουζερ είχαν καλές σχέσεις και επειδή ο Λευκός Οίκος και το γραφείο της δημάρχου ήταν σε σχεδόν συνεχή επαφή.