Η Βρετανίδα υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς εξετάζει το ενδεχόμενο να αυξήσει τον φόρο εισοδήματος στον προϋπολογισμό του επόμενου μήνα, προκειμένου να συμβάλει στη μείωση του ελλείμματος πολλών δισεκατομμυρίων λιρών, σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian την Πέμπτη.

Οι συζητήσεις γίνονται καθώς η Ριβς αντιμετωπίζει ένα εκτιμώμενο έλλειμμα άνω των 30 δισεκατομμυρίων λιρών (40,26 δισεκατομμύρια).

Το δημοσίευμα ανέφερε ότι η Ριβς βρίσκεται σε ενεργές συζητήσεις σχετικά με το αν θα παραβιάσει μία από τις βασικές προεκλογικές υποσχέσεις του Εργατικού Κόμματος, η οποία περιλαμβάνει τη μη αύξηση του φόρου εισοδήματος.

Ο Guardian ανέφερε ότι οι αξιωματούχοι εξετάζουν διάφορες επιλογές, όπως την αύξηση του βασικού συντελεστή φόρου εισοδήματος ή αλλαγές στα κατώτατα όρια, αν και δεν έχει ληφθεί τελική απόφαση.

Η Ριβς θέλει να εξισορροπήσει τις καθημερινές δαπάνες με τα φορολογικά έσοδα μέχρι το τέλος της δεκαετίας.

Το τρέχον δημοσιονομικό έλλειμμα ανήλθε σε 71,8 δισεκατομμύρια λίρες κατά την περίοδο Απριλίου-Σεπτεμβρίου, σημειώνοντας αύξηση 17% σε ετήσια βάση.

Έχει επίσης εκφράσει την επιθυμία για ένα μεγαλύτερο δημοσιονομικό απόθεμα από τα 9,9 δισεκατομμύρια λίρες που είχαν προταθεί προηγουμένως, το οποίο έχει υπονομευθεί από τις υποβαθμισμένες οικονομικές προβλέψεις και τα υψηλότερα κόστη δανεισμού.