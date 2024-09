Guardian: Οι ανησυχίες και οι προειδοποιήσεις των επιστημόνων για τις ακραίες πλημμύρες στην Ευρώπη

Προβληματισμένοι δηλώνουν οι επιστήμονες για τις καταστροφές που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες που πλήττουν την κεντρική Ευρώπη, δίχως, ωστόσο, να εκπλήσσονται από την ένταση των φαινομένων.

«Οι καταστροφικές βροχοπτώσεις που πλήττουν την κεντρική Ευρώπη είναι ακριβώς αυτό που περιμένουν οι επιστήμονες με την κλιματική αλλαγή», δήλωσε η Τζόις Κιμουτάι, του Ινστιτούτου Γκράνθαμ του Imperial College του Λονδίνου. Είπε ότι οι θάνατοι και οι ζημιές σε όλη την Αφρική και την Ευρώπη ανέδειξαν «πόσο ανεπαρκώς προετοιμασμένος είναι ο κόσμος για τέτοιες πλημμύρες».

Μέχρι στιγμής, από το πέρασμα των πλημμυρών από την Αυστρία έως τη Ρουμανία, έχουν χάσει τη ζωή τους 15 άνθρωποι και έχουν καταστραφεί κτίρια, έχουν επίσης επηρεαστεί περισσότερα από ένα εκατ. άνθρωποι.

Τα παραπάνω αναφέρει το βρετανικό ΜΜΕ Guardian, σύμφωνα με το οποίο, οι επιστήμονες είναι προσεκτικοί όταν αποδίδουν ακραίες βροχοπτώσεις στην ανθρώπινη επιρροή, επειδή τόσοι πολλοί παράγοντες διαμορφώνουν τον κύκλο του νερού.

Αν και είναι γνωστό ότι ο θερμότερος αέρας μπορεί να συγκρατήσει περισσότερη υγρασία, το αν θα εκδηλωθούν βίαιες βροχοπτώσεις εξαρτάται επίσης από το πόσο νερό είναι διαθέσιμο για να πέσει.

Στην Πολωνία, οι πλημμύρες κατέρρευσαν μια γέφυρα και παρέσυραν σπίτια, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Στην Τσεχική Δημοκρατία, ελικόπτερα διέσωσαν εγκλωβισμένους πολίτες από την άνοδο των υδάτων. Στην Αυστρία, ένας πυροσβέστης φέρεται να έχασε τη ζωή του στις προσπάθειες διάσωσης.

Στη Βιέννη, η οποία φιλοξενεί τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή διάσκεψη για τον καιρό και το κλίμα από το 2005, η βροχή πλημμύρισε έναν αυτοκινητόδρομο και έκλεισε γραμμές του μετρό.

Επιστήμονες, ειδικοί για το κλίμα, λένε, σύμφωνα με τον Guardian, ότι το μέγεθος αυτής της κακοκαιρίας εγείρει σοβαρό προβληματισμό. «Οι καταστροφικές βροχοπτώσεις στην κεντρική Ευρώπη ήταν αυτό που ακριβώς αναμέναμε» είπε η Τζόις Κιμούται, ερευνήτρια του ινστιτούτου Grantham Institute – Climate Change στο πανεπιστήμιο Imperial του Λονδίνου.

Όπως υπογράμμισε, οι θάνατοι και οι καταστροφές στην Ευρώπη καταδεικνύουν όχι μόνο τις κακές υποδομές αλλά και το έλλειμμα όσον αφορά στην επαρκή προετοιμασία απέναντι σε τέτοιου μεγέθους πλημμύρες. Στο μεταξύ, οι επιστήμονες φροντίζουν να είναι προσεκτικοί όταν πρόκειται να μιλήσουν για ανθρώπινη παρέμβαση καθώς πολλοί είναι παράγοντες εκείνοι που καθορίζουν τον κύκλο του νερού.

Επιστήμονας στο ινστιτούτο ETH της Ζυρίχης, η Σόνια Σενεβιράτνε, είπε ότι οι αναλύσεις από την κεντρική Ευρώπη για τις πλημμύρες δείχνουν ότι η μεγαλύτερη ποσότητα νερού προήλθε από τη Μαύρη Θάλασσα και τη Μεσόγειο, περιοχές όπου έχει ανέβει η θερμοκρασία ως αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής, συνέπεια της ανθρώπινης παρέμβασης, κάτι που έχει οδηγήσει στην εξάτμιση του νερού.

The heavy flooding in Central Europe, caused by record rainfall from storm 'Boris', has claimed several lives.



Six people have died in Romania, one each in Austria and Poland. Four people who were swept away by waters in Czech Republic, remain missing.https://t.co/whTmqSESsJ pic.twitter.com/tyX6e5diev