WSJ: Με γραπτά σημειώματα στο χέρι στέλνει οδηγίες ο Σινουάρ στους τρομοκράτες της Χαμάς

Ο ηγέτης της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ, θα μπορούσε κάλλιστα να είναι νεκρός σήμερα, αν δεν υπήρχε ένα σύστημα επικοινωνιών «χαμηλής τεχνολογίας» που τον προστατεύει από το δίκτυο συλλογής πληροφοριών του Ισραήλ, αναφέρει σε δημοσίευμά της η Wall Street Journal.

Όπως αποκαλύπτει το δημοσίευμα, επικαλούμενο δηλώσεις Αράβων μεσολαβητών, ο επικεφαλής της τρομοκρατικής οργάνωσης έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο επικοινωνίας με τα μέλη της στέλνοντας γραμμένα σε χαρτί τα μηνύματά τους από την κρυψώνα του στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι Άραβες διαμεσολαβητές εξήγησαν ότι με αυτή τη μέθοδο ο Σινουάρ μπορεί να μεταδίδει οδηγίες ακόμη και όταν κρύβεται μέσα στις δαιδαλώδεις σήραγγες, ενώ πολλές φορές τα μηνύματα μεταδίδονται με κώδικες - σύμφωνα με μια μέθοδο που ανέπτυξε ο Σινουάρ με τους συνεργάτες του όταν βρισκόταν στην ισραηλινή φυλακή.

Το εκάστοτε μήνυμα του Σινουάρ θα παραδοθεί χέρι με χέρι σε ένα μέλος της Χαμάς, το οποίο ακολούθως το προωθεί στον τελικό αποδέκτη μέσω μιας σειράς αγγελιοφόρων, ορισμένοι από τους οποίους είναι απλοί πολίτες, αποκάλυψαν.

Στη συνέχεια, το σημείωμα μπορεί να φτάσει σε έναν Άραβα μεσάζοντα που έχει εισέλθει στη Λωρίδα της Γάζας ή σε άλλο στέλεχος της Χαμάς, ο οποίος θα χρησιμοποιήσει το τηλέφωνο ή κάποιο άλλο μέσο για να μεταφέρει το περιεχόμενο σε μέλη της στο εξωτερικό.

Αναφέρεται επίσης ότι καθώς το Ισραήλ εξουδετέρωνε ανώτερα μέλη της παλαιστινιακής οργάνωσης, οι τρόποι επικοινωνίας του Σινουάρ με τους πράκτορες της Χαμάς στο εξωτερικό γίνονταν ολοένα και πιο περίπλοκοι. Ο Σινουάρ περιόρισε την επικοινωνία, σχεδόν αποκλειστικά, μέσω γραπτών και προφορικών σημειωμάτων.

Σε σημαντικά σημεία των διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία εκεχειρίας, ο Σινουάρ σταμάτησε εντελώς να επικοινωνεί, ενώ άλλες φορές στο παρελθόν συνήθιζε να παραδίδει τα μηνύματά του σχεδόν αμέσως. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, δεν είναι σαφές αν η καθυστέρηση στην ανταλλαγή μηνυμάτων ήταν διαπραγματευτική τακτική ή μέρος των αυστηρών κατευθυντήριων γραμμών του νέου αρχηγού της Χαμάς.

Αναφέρθηκε επίσης ότι κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης, ο Σινουάρ μετέφερε μηνύματα σε πραγματικό χρόνο, και η Χαμάς αρνήθηκε να δεχτεί τους προτεινόμενους όρους μέχρι να λάβει γραπτή δέσμευση για μόνιμη κατάπαυση του πυρός από το Ισραήλ. Σύμφωνα με τη WSJ, δεν είναι σαφές πώς ο Σινουάρ μετέφερε τα μηνύματά του σε αυτή τη συνάντηση.

Η εφημερίδα ανέφερε επίσης ότι το Ισραήλ γνωρίζει εδώ και τουλάχιστον μια δεκαετία πως η Χαμάς διαθέτει σταθερό τηλεφωνικό σύστημα στις σήραγγες της Λωρίδας, ενώ ο Σινουάρ ήταν εκείνος που συντόνιζε τις τηλεφωνικές κλήσεις με τους διαπραγματευτές στο ενσύρματο δίκτυο στις σήραγγες.

