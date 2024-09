Επιχείρηση «Ασπίδες»: Ρυμουλκήθηκε σε ασφαλή περιοχή το MV Sounion

Υπό την προστασία της επιχείρησης «Ασπίδες» ρυμουλκήθηκε σε ασφαλή περιοχή το ελληνόκτητο πλοίο MV Sounion, χωρίς να υπάρξει η παραμικρή διαρροή πετρελαίου. Σύμφωνα με ενημέρωση από την επιχείρηση «Ασπίδες», οι ιδιώτες που έχουν αναλάβει τη ρυμούλκηση θα ολοκληρώσουν την επιχείρηση διάσωσης.

Η ολοκλήρωση αυτής της φάσης της επιχείρησης είναι αποτέλεσμα Στενής συνεργασίας μεταξύ όλων των εμπλεκομένων μερών προκειμένου να αποφευχθεί μια περιβαλλοντική καταστροφή που θα επηρέαζε ολόκληρη την περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας.

Λειτουργώντας ως ένας αξιόπιστος ευρωπαϊκός πάροχος ασφαλείας για τη ναυσιπλοΐα, η επιχείρηση «Ασπίδες» συνεχίζει να συνεισφέρει στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας προστατεύοντας τις ζωές των πληρωμάτων των πλοίων και προστατεύοντας τα αγαθή που μεταφέρουν τα πλοία, αναφέρεται στην ενημέρωση.

Η ρυμούλκηση έγινε με αργή ταχύτητα και ασφάλεια από το ελληνικό ναυαγοσωστικό «Aigaion Pelagos», το οποίο, σύμφωνα με την ΕΡΤ συνοδεύθηκε και από το ρυμουλκό διάσωσης «Panormitis», με δυνατότητες πυρόσβεσης και ανάκτησης πετρελαιοκηλίδων, αλλά και από τρία πολεμικά πλοία, εκ των οποίων το ένα είναι η φρεγάτα Ψαρά, αλλά και ειδική ένοπλη ομάδα.

Update on the MV SOUNION salvage status



The salvage of the MV SOUNION is a complex operation and consists of various phases.



The tug boats have successfully connected to the vessel and the towing of the MV SOUNION to a safe location is in progress.



By providing protection to… pic.twitter.com/FX47QOsJLq