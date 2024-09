Nέα προσπάθεια διάσωσης του ελληνόκτητου δεξαμενόπλοιου «Sounion» στην Ερυθρά Θάλασσα που παραμένει αγκυροβολημένο 72 ν.μ. δυτικά της Χοντέιντα της Υεμένης, θα επιχειρηθεί εντός της ημέρας από το ελληνικό ναυαγοσωστικό πλοίο Aigaion Pelagos. Το τάνκερ συνεχίζει να έχει στο κατάστρωμά του εστίες φωτιάς.

Όπως αναφέρει η ευρωπαϊκή επιχείρηση ASPIDES η διάσωση του ελληνόκτητου τάνκερ που μεταφέρει 150.000 τόνους πετρελαίου είναι απαραίτητη προκειμένου να αποτραπεί μια πιθανή περιβαλλοντική καταστροφή στην περιοχή.

Update on MV SOUNION salvage status



The salvage operation of the MV SOUNION is essential in order to avert a potential environmental disaster in the region. To achieve this, several public and private actors are working together.



