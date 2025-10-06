Global Sumud: Το Ισραήλ απέλασε ακόμα 171 ακτιβιστές προς Ελλάδα και Σλοβακία

Το Ισραήλ ανακοίνωσε τη Δευτέρα πως απέλασε επιπλέον 171 ακτιβιστές από το στόλο Global Sumud, ο οποίος αναχαιτίστηκε την περασμένη εβδομάδα ενώ μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα.

Τα 171 άτομα, μεταξύ των οποίων και η Σουηδή Γκρέτα Τούνμπεργκ, απελάθηκαν τη Δευτέρα στην Ελλάδα και τη Σλοβακία.

Οι απελαθέντες προέρχονται από την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Γαλλία, την Ιρλανδία, τη Σουηδία, την Πολωνία, τη Γερμανία, τη Βουλγαρία, τη Λιθουανία, την Αυστρία, το Λουξεμβούργο, τη Φινλανδία, τη Δανία, τη Σλοβακία, την Ελβετία, τη Νορβηγία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Σερβία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών.

171 additional provocateurs from the Hamas–Sumud flotilla, including Greta Thunberg, were deported today from Israel to Greece and Slovakia.



The deportees are citizens of Greece, Italy, France, Ireland, Sweden, Poland, Germany, Bulgaria, Lithuania, Austria, Luxembourg, Finland,…

Με τις πτήσεις προς την Ελλάδα και τη Σλοβακία, ο αριθμός των ακτιβιστών της στολίσκου Sumud που απελάθηκαν από το Ισραήλ ανέρχεται σε 341, ενώ 138 παραμένουν στο Ισραήλ.

Την Κυριακή είχαν επιστρέψει στην Ισπανία 21 άτομα που ήταν μέρος του στολίσκου.

Το Ισραήλ επιμένει ότι «όλα τα νόμιμα δικαιώματα των συμμετεχόντων σε αυτό το διαφημιστικό κόλπο ήταν και θα συνεχίσουν να είναι πλήρως σεβαστά», προσθέτοντας ότι «τα ψέματα που διαδίδουν είναι μέρος της προμελετημένης εκστρατείας ψευδών ειδήσεων».

Η μόνη βία, σύμφωνα με το υπουργείο, προήλθε από έναν Ισπανό ακτιβιστή που δάγκωσε έναν υπάλληλο του ιατρικού προσωπικού στη φυλακή Κετζιότ.