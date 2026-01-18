Για ώρες, η Ουάσινγκτον και η Μέση Ανατολή βρίσκονταν στο χείλος μιας νέας μεγάλης στρατιωτικής κλιμάκωσης, με την αίσθηση ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ετοιμαζόταν να διατάξει αεροπορικά πλήγματα κατά του Ιράν.

Αν και ο ίδιος δεν είχε δώσει επίσημα την εντολή, κορυφαίοι σύμβουλοι εθνικής ασφάλειας εκτιμούσαν ότι ήταν θέμα χρόνου να εγκρίνει μία από τις στρατιωτικές επιλογές που του είχαν παρουσιαστεί και προετοιμάζονταν για μια μακρά και κρίσιμη νύχτα.

Όπως αποκάλυψε η Washington Post, το Πεντάγωνο είχε ήδη ανακοινώσει ότι το αντιτορπιλικό κατευθυνόμενων πυραύλων USS Roosevelt εισήλθε στον Περσικό Κόλπο, ενώ σύμμαχοι των ΗΠΑ είχαν ενημερωθεί ότι ένα αμερικανικό πλήγμα θεωρούνταν πιθανό. Πολεμικά πλοία και αεροσκάφη μετακινούνταν σε θέσεις ετοιμότητας, ενώ το προσωπικό της μεγάλης αμερικανικής αεροπορικής βάσης αλ-Ουντέιντ στο Κατάρ έλαβε οδηγίες να απομακρυνθεί, εν αναμονή ενδεχόμενων ιρανικών αντιποίνων.

Η αιφνίδια μεταστροφή του Τραμπ μέσα στην εβδομάδα αντανακλούσε, σύμφωνα με περισσότερους από δώδεκα νυν και πρώην Αμερικανούς και περιφερειακούς αξιωματούχους, έντονες εσωτερικές και διεθνείς πιέσεις.

Αξιωματούχοι του Πενταγώνου εξέφραζαν ανησυχία ότι, μετά την ανάπτυξη ομάδας κρούσης αεροπλανοφόρου και συνοδευτικών δυνάμεων στην Καραϊβική, η διαθέσιμη ισχύς των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή δεν ήταν ιδανική για να αποκρούσει ιρανικά αντίποινα.

Την ίδια ανησυχία συμμεριζόταν και το Ισραήλ, το οποίο είχε ήδη καταναλώσει μεγάλο μέρος των πυραύλων αναχαίτισης κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου με το Ιράν τον Ιούνιο.

Παράλληλα, κρίσιμοι σύμμαχοι των ΗΠΑ —μεταξύ αυτών η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και η Αίγυπτος— επικοινώνησαν με τον Λευκό Οίκο, καλώντας τον Τραμπ να επιδείξει αυτοσυγκράτηση και να δώσει προτεραιότητα στη διπλωματία.

Την κατάσταση «εξομάλυνε» έτι περαιτέρω ένα μήνυμα του Ιρανού υπουργου Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί προς τον Γουίτκοφ καθώς η Τεχεράνη είχε αντιληφθεί ότι οι ΗΠΑ μετακινούσαν στρατιωτικά μέσα, κάνοντας μια επίθεση να φαίνεται επικείμενη.

Στο εσωτερικό της αμερικανικής κυβέρνησης, οι απόψεις διίσταντο. Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς υποστήριξε την ανάγκη στρατιωτικής δράσης, θεωρώντας ότι ο Τραμπ όφειλε να επιβάλει το «κόκκινο όριο» που είχε θέσει προειδοποιώντας το Ιράν να μην σκοτώσει διαδηλωτές.

Αντίθετα, άλλοι στενοί συνεργάτες του προέδρου, όπως ο απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και η προσωπάρχης Σούζι Γουάιλς, εισηγούνταν προσεκτικές κινήσεις.