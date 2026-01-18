Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε την Κυριακή ότι οι αρχές έχουν επιβεβαιώσει πως τουλάχιστον 5.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων, συμπεριλαμβανομένων περίπου 500 μελών των δυνάμεων ασφαλείας.

Συγκεκριμένα, ο αξιωματούχος, που ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία του λόγω της ευαισθησίας του ζητήματος, ανέφερε επίσης στο Reuters ότι ορισμένες από τις σφοδρότερες συγκρούσεις και ο υψηλότερος αριθμός θυμάτων καταγράφηκαν στις κουρδικές περιοχές του βορειοδυτικού Ιράν — μια περιοχή όπου δρουν κουρδικά αποσχιστικά κινήματα και όπου, σε προηγούμενες περιόδους αναταραχής, τα επεισόδια υπήρξαν από τα πλέον βίαια.

«Ο τελικός απολογισμός δεν αναμένεται να αυξηθεί απότομα», δήλωσε ο αξιωματούχος, ισχυριζομενος ότι «το Ισραήλ και ένοπλες ομάδες στο εξωτερικό» στήριξαν και εξόπλισαν όσους κατέβηκαν στους δρόμους.

Οι ιρανικές αρχές αποδίδουν τακτικά τις ταραχές σε ξένους προς αυτές εχθρούς, όπως το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Η οργάνωση υπεράσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων HRANA, με έδρα τις ΗΠΑ, ανέφερε το Σάββατο ότι ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε 3.308, με ακόμη 4.382 περιπτώσεις να τελούν υπό διερεύνηση.

Η οργάνωση δήλωσε επίσης ότι έχει επιβεβαιώσει περισσότερες από 24.000 συλλήψεις.

Παράλληλα, η κουρδική οργάνωση δικαιωμάτων Hengaw, με έδρα τη Νορβηγία, έχει επίσης αναφέρει ότι ορισμένες από τις πιο σφοδρές συγκρούσεις κατά τις διαδηλώσεις που ξέσπασαν στα τέλη Δεκεμβρίου σημειώθηκαν σε κουρδικές περιοχές του βορειοδυτικού Ιράν.

Ωστόσο, σημειώνεται ότι, Ιρανοί μιλούν για 10.000 με 12.000 νεκρούς, λόγω της βάναυσης απόπειρας καταστολής από το θεοκρατικό καθεστώς, ενώ φρίκη προκαλούν οι μαρτυρίες για βασανισμούς και υβριστικές συμπεριφορές στις οικογένειες των θυμάτων.