Μιλώντας στο περιοδικό DER SPIEGEL ο Γερμανός υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ καλείται να απαντήσει σε πολλά και επίμονα ερωτήματα για τη μεταναστευτική πολιτική του Βερολίνου.

Ο ίδιος ξεκαθαρίζει ότι θα επιμείνει σε μία αυστηρή γραμμή, τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όπως επισημαίνει «κάνω ό,τι μπορώ για να συνάψει η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφωνίες με τρίτες χώρες: όποιος καταθέτει αίτηση ασύλου, η οποία απορρίπτεται, θα πρέπει να μεταφέρεται σε κέντρο επιστροφής εκτός ΕΕ, εφόσον η πατρίδα του δεν συνεργάζεται στις απελάσεις».

Στην παρατήρηση του Γερμανού δημοσιογράφου ότι Ιταλία και Αλβανία έχουν ήδη επιχειρήσει να υλοποιήσουν μία τέτοια συμφωνία, αλλά τελικά προσέκρουσαν σε σημαντικά νομικά κωλύματα, ο Βαυαρός πολιτικός απαντά: «Ναι, πράγματι είναι σημαντικά τα νομικά κωλύματα. Γι αυτό θέλουμε, σε ένα πρώτο βήμα, να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες νομικές προϋποθέσεις σε επίπεδο ΕΕ».

Η πρόσφατη δήλωση του Γερμανού υπουργού Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ στη Συρία ότι «εδώ είναι αδύνατον να ζήσουν άνθρωποι με αξιοπρεπείς συνθήκες» προκάλεσε αίσθηση στο Βερολίνο και φάνηκε να αμφισβητεί την αναγκαιότητα απελάσεων προς τη Συρία. Το σχόλιο του Αλεξάντερ Ντόμπριντ: «Μπορεί κανείς να είναι συγκλονισμένος από το μέγεθος της καταστροφής. Ωστόσο, πρέπει να δώσουμε και μία προοπτική για την ανοικοδόμηση της χώρας. Ποιος θα ανοικοδομήσει τη Συρία, αν όχι οι Σύροι;»

Τι γίνεται λοιπόν με τους 600.000 ανθρώπους από τη Συρία, που έχουν λάβει καθεστώς προστασίας στη Γερμανία; «Όποιος ενσωματώνεται και εργάζεται, έχει μία προοπτική παραμονής» λέει ο υπουργός Εσωτερικών. «Για όποιον δεν ενσωματώνεται, για όποιον δεν εργάζεται, η προοπτική είναι να επιστρέψει στη Συρία».

Πηγή: Deutsche Welle