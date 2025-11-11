Γερμανία: Σύλληψη Πολωνο-Γερμανού για dark web σελίδα που προέτρεπε σε δολοφονίες πολιτικών

Η γερμανική αστυνομία συνέλαβε έναν Πολωνο-Γερμανό πολίτη, ο οποίος κατηγορείται ότι διαχειριζόταν ένα ιστότοπο στο dark web που υποκίνησε τη δολοφονία επιφανών πολιτικών, ανακοίνωσαν οι εισαγγελείς την Τρίτη.

Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι ο ύποπτος, ο οποίος αναφέρεται μόνο ως Μάρτιν Σ. λόγω των γερμανικών νόμων περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, είχε ζητήσει δωρεές σε κρυπτονομίσματα για να πληρώσει για επιτυχημένες επιθέσεις σε ανθρώπους στους οποίους είχε δώσει «θανατικές καταδίκες».

Αν και οι αρχές δεν κατονόμασαν τους πολιτικούς ή δημόσια πρόσωπα που στόχευε, το περιοδικό Spiegel ανέφερε ότι στη λίστα περιλαμβάνονταν οι πρώην καγκελάριοι Άνγκελα Μέρκελ και Όλαφ Σολτς, καθώς και άλλοι πρώην ομοσπονδιακοί υπουργοί.

Ο ύποπτος, ο οποίος συνελήφθη στο Ντόρτμουντ τη Δευτέρα το βράδυ, κατηγορείται για σοβαρά εγκλήματα κατά του κράτους. Οι εισαγγελείς δεν αναφέρθηκαν στα κίνητρά του ούτε υπέδειξαν συνεργασία με ξένους παράγοντες.

Αύξηση επιθέσεων σε πολιτικούς και κυβερνοαπειλών

Ο ιστότοπος στο dark web, ο οποίος ήταν αόρατος σε κανονικούς browsers χωρίς ειδικό λογισμικό, περιείχε επίσης οδηγίες για κατασκευή εκρηκτικών και ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα πιθανών θυμάτων.

Η ιστοσελίδα λειτουργούσε από τουλάχιστον τον Ιούνιο του 2025.

«Ο κατηγορούμενος θα παρουσιαστεί σήμερα ενώπιον ανακριτή, ο οποίος θα αποφασίσει για την έκδοση εντάλματος σύλληψης», ανέφεραν οι εισαγγελείς στην ανακοίνωσή τους την Τρίτη.

Οι Γερμανοί πολιτικοί καταγγέλλουν ότι υφίστανται ολοένα περισσότερες επιθέσεις, τόσο λεκτικές όσο και σωματικές, σε μια περίοδο βαθιάς κοινωνικής και πολιτικής πόλωσης.

Παράλληλα, παρατηρείται γενική αύξηση των κυβερνοαπειλών στη Γερμανία και σε άλλες χώρες της Δύσης.

Σε ξεχωριστή αναφορά, η γερμανική υπηρεσία BSI για την κυβερνοασφάλεια προειδοποίησε ότι οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί εξακολουθούν να μην λαμβάνουν επαρκή μέτρα προστασίας.

Στις εθνικές εκλογές του Φεβρουαρίου, οι επιθέσεις τύπου DDoS αυξήθηκαν κατά 52%, σύμφωνα με την υπηρεσία, η οποία επισήμανε ότι η Ρωσία ήταν μία από τις κύριες πηγές αυτών των επιθέσεων.