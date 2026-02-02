Γερμανία: Σύλληψη 5 ατόμων για συνεργασία με ρωσικές εταιρείες - Κατηγορούνται για εγκληματική οργάνωση

Οι γερμανικές αρχές συνέλαβαν τη Δευτέρα πέντε άτομα που είναι ύποπτα για τη δημιουργία εγκληματικής οργάνωσης με σκοπό την παράκαμψη των κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξάγοντας εμπορεύματα σε τουλάχιστον 24 ρωσικές εταιρείες του τομέα της άμυνας που περιλαμβάνονται στον κατάλογο, σύμφωνα με την ομοσπονδιακή εισαγγελία.

Οι ύποπτοι, οι οποίοι είναι Γερμανοί, Ουκρανοί και Ρώσοι υπήκοοι, κατηγορούνται ότι χρησιμοποίησαν μια εταιρεία με έδρα το Λίμπεκ και εταιρείες-βιτρίνες για να πραγματοποιήσουν περίπου 16.000 παραδόσεις στη Ρωσία αξίας τουλάχιστον 30 εκατομμυρίων ευρώ από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, με ρωσικές κρατικές υπηρεσίες να είναι ύποπτες ότι βρίσκονται πίσω από το δίκτυο προμηθειών, ανέφεραν οι γερμανικές αρχές.