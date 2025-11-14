Γερμανία: Στα 524 δισ. ευρώ οι δαπάνες του Προϋπολογισμού για το 2026

Η γερμανική Επιτροπή Προϋπολογισμού κατέληξε το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2026, με 8 δισ. ευρώ επιπλέον σε ποσά για δανεισμό από ό,τι αναμενόταν προηγουμένως, μετέδωσε την Παρασκευή το Reuters.

Το σχέδιο περιλαμβάνει επίσης υψηλά επίπεδα επενδύσεων με στόχο την αναζωογόνηση της οικονομίας μετά από δύο χρόνια συρρίκνωσης, μια ισχυρή δέσμευση για αμυντικές δαπάνες και μια αύξηση 3 δισεκατομμυρίων ευρώ στη βοήθεια προς την Ουκρανία.

Το σχέδιο Προϋπολογισμού θα τεθεί σε πλήρη κοινοβουλευτική ψηφοφορία στις 28 Νοεμβρίου.

Με συνολικές δαπάνες 524,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, περιλαμβάνει 58,3 δισεκατομμύρια ευρώ σε επενδύσεις, με μικρές αυξήσεις σε σχέση με το σχέδιο που ψήφισε το υπουργικό συμβούλιο στα τέλη Ιουλίου.

Οι επενδύσεις και ο δανεισμός

Η αύξηση των επενδύσεων είναι δυνατή χάρη σε ένα ειδικό ταμείο υποδομών ύψους 500 δισεκατομμυρίων ευρώ και σε μια εξαίρεση από τους κανόνες χρέους για τις αμυντικές δαπάνες που εγκρίθηκε τον Μάρτιο.

Ο περιορισμός του χρέους της Γερμανίας περιορίζει το δανεισμό στο 0,35% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος και τα ειδικά ταμεία εξαιρούνται από αυτόν.

Συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων μέσω ειδικών ταμείων, οι συνολικές επενδύσεις ανέρχονται σε 126,7 δισεκατομμύρια ευρώ.

Ο βασικός Προϋπολογισμός προβλέπει δανεισμό 97,9 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2026, σύμφωνα με το έγγραφο, από 89,8 δισεκατομμύρια στο σχέδιο.

Προσθέτοντας το δανεισμό μέσω των ειδικών ταμείων για υποδομές και άμυνα, το συνολικό νέο χρέος θα υπερβεί τα 180 δισεκατομμύρια ευρώ, ένα επίπεδο που ξεπεράστηκε μόνο κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού το 2021 με 215 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η συνεδρίαση της Επιτροπής Προϋπολογισμού ξεκίνησε το απόγευμα της Πέμπτης και ολοκλήρωσε εβδομάδες συζητήσεων, συγκεντρώνοντας τις τροπολογίες της τελευταίας στιγμής και καθορίζοντας τα τελικά σχέδια δαπανών και εσόδων σε μια συνεδρίαση που διήρκεσε περισσότερο από 16 ώρες και ολοκληρώθηκε νωρίς το πρωί της Παρασκευής.