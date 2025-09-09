Γερμανία: Πάνω από 50.000 σπίτια έμειναν χωρίς ρεύμα, μετά από περιστατικό εμπρησμού

Περίπου 50.000 νοικοκυριά στο Βερολίνο έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα την Τρίτη, μετά από μια υποψία εμπρησμού σε δύο πυλώνες σε μια νοτιοανατολική περιοχή της γερμανικής πρωτεύουσας τις πρώτες πρωινές ώρες, σύμφωνα με την αστυνομία και τον διαχειριστή του δικτύου.

Η εκπρόσωπος της αστυνομίας Άνια Ντίρσκι δήλωσε ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί πολιτικό κίνητρο και ότι η έρευνα διεξάγεται από ειδική μονάδα που είναι αρμόδια για την εξιχνίαση εγκλημάτων με πολιτικά κίνητρα.

Η εφημερίδα Tagesspiegel του Βερολίνου επικαλέστηκε ανώνυμες πηγές, σύμφωνα με τις οποίες η αστυνομία ερευνά αν η επίθεση συνδέεται με την ανακοίνωση της Tesla ότι σχεδιάζει να κατασκευάσει ένα κέντρο ανάπτυξης στην περιοχή Treptow-Koepenick, όπου έλαβε χώρα η υποψία εμπρησμού.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η αστυνομία βλέπει ομοιότητες με μια εμπρηστική επίθεση το 2024 σε έναν πυλώνα από μια ακροαριστερή ομάδα που αυτοαποκαλείται «ομάδα Volcano που κλείνει την Tesla», η οποία σταμάτησε την παραγωγή για μέρες στο εργοστάσιο της αυτοκινητοβιομηχανίας έξω από το Βερολίνο.

Ερωτηθείσα για το δημοσίευμα, η Ντίρσκι είπε ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί η σύνδεση μεταξύ της επίθεσης και της ανακοίνωσης της Tesla.

Οι αρχές του Βερολίνου έχουν αποδώσει την ευθύνη για μια σειρά εμπρηστικών επιθέσεων στην πόλη από το 2011 σε παρόμοιες αριστερές ομάδες.