Γερμανία: Ο Μερτς προωθεί συνολική μεταρρύθμιση συντάξεων το 2026 παρά τις εντάσεις στο κόμμα του

Ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, δήλωσε την Παρασκευή ότι η κυβερνητική του συνασπιστική πλειοψηφία συμφώνησε να προχωρήσει σε μια συνολική μεταρρύθμιση των συντάξεων το επόμενο έτος, κίνηση που στοχεύει στην άμβλυνση των ανησυχιών γύρω από ένα ενδιάμεσο νομοσχέδιο για τις συντάξεις που είχε απειλήσει να αποσταθεροποιήσει την κυβέρνησή του.

Η νεολαία των συντηρητικών του Μερτς είχε δηλώσει ότι δεν θα υποστήριζε το νέο νομοσχέδιο, το οποίο αποσκοπεί στη διατήρηση των σημερινών επιπέδων συντάξεων σε σχέση με τα εισοδήματα, ενώ παράλληλα ενθαρρύνει τους πολίτες να εργάζονται περισσότερο, καθώς θα άφηνε τους νεότερους Γερμανούς να επωμιστούν το κόστος.

Το βέτο τους σε ένα από τα βασικά συμβιβαστικά μέτρα των συντηρητικών με τον κυβερνητικό εταίρο, τους Σοσιαλδημοκράτες (SPD), θα μπορούσε να μπλοκάρει την ψήφιση του νομοσχεδίου στο κοινοβούλιο, προκαλώντας κρίση εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση μόλις έξι μήνες μετά την ανάληψη της εξουσίας.

Η συνασπιστική πλειοψηφία του Μερτς διαθέτει 12 ψήφους στο κοινοβούλιο, γεγονός που την καθιστά ευάλωτη σε αποσκιρτήσεις. Οι νεαροί συντηρητικοί κατέχουν 18 ψήφους.

Ο Μερτς περιμένει ψήφιση του νομοσχεδίου την επόμενη εβδομάδα

Ο καγκελάριος δήλωσε, ωστόσο, ότι είναι αισιόδοξος πως το κοινοβούλιο θα εγκρίνει το νομοσχέδιο την επόμενη εβδομάδα, δεδομένου ότι πλέον θα συνοδεύεται από ψήφισμα που αναγνωρίζει την ανάγκη για βαθύτερη αναθεώρηση το επόμενο έτος, όπως συμφώνησαν οι ηγέτες του συνασπισμού στη μηνιαία τους συνάντηση την Πέμπτη.

«Περιμένω έγκριση», δήλωσε ο Μερτς, ο οποίος είχε συνομιλήσει με τους νεαρούς συντηρητικούς νωρίτερα την Παρασκευή, αν και εκείνοι δεν είχαν υποσχεθεί στήριξη στο νομοσχέδιό του.

Οι συντηρητικοί του Μερτς και το SPD είχαν υποσχεθεί μεγαλύτερη σταθερότητα όταν σχημάτισαν τον «γάμο εξυπηρέτησης συμφερόντων» μετά την κατάρρευση της προηγούμενης τριμερούς κυβέρνησης υπό τον Σοσιαλδημοκράτη Όλαφ Σολτς.

Ωστόσο, ο συνασπισμός του Μερτς αντιμετωπίζει εντάσεις από την πρώτη ημέρα, όταν έγινε ο πρώτος Καγκελάριος της Γερμανίας που δεν εξελέγη στην πρώτη ψηφοφορία.

Παρά τη καλή συνεργασία μεταξύ των ηγετών της συνασπιστικής κυβέρνησης, δυσκολεύονται να ελέγξουν τα μέλη του κόμματός τους. Πολλοί εντός του συντηρητικού μπλοκ του Μερτς είναι απογοητευμένοι από τον βαθμό συμβιβασμού που απαιτήθηκε, καθώς η προεκλογική τους εκστρατεία είχε υποσχεθεί ριζικές αλλαγές.

Ορισμένοι πολιτικοί αναλυτές επισημαίνουν ότι ο Μερτς, που δεν είχε καμία προηγούμενη κυβερνητική εμπειρία, φέρει ευθύνη για τον τρόπο που δρα σαν Διευθύνων Σύμβουλος, αντί να προσπαθεί να κερδίσει τις διαφορετικές φατρίες μέσα στον συνασπισμό του.

Παρ’ όλα αυτά, οι συντάξεις και η γενεακή δικαιοσύνη μετατρέπονται σε βασικά πολιτικά σημεία τριβής σε όλη την Ευρώπη, καθώς οι πληθυσμοί γερνούν και τα δημόσια οικονομικά συρρικνώνονται.

Στη Γαλλία, για παράδειγμα, η υλοποίηση μιας σημαντικής μεταρρύθμισης των συντάξεων αναβλήθηκε μέχρι τις εκλογές του 2027, θυσιάζοντας μια από τις σημαντικές κληρονομιές του Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν για να διασφαλιστεί η επιβίωση της κυβέρνησης.