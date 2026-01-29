Μερτς: Το κλειδί για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία είναι στη Ρωσία

Το κλειδί για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία βρίσκεται εδώ και τέσσερα χρόνια στη Μόσχα, δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, απέκλεισε ωστόσο «προς το παρόν» το ενδεχόμενο απευθείας επικοινωνίας με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, εκφράζοντας τις επιφυλάξεις του σχετικά με το εάν ο Ρώσος πρόεδρος είναι πραγματικά έτοιμος να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός και ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

«Θα πρέπει να διατηρήσουμε την πίεση και τις κυρώσεις μας και να τις εντείνουμε όπου είναι δυνατόν. Επιδιώκουμε επίσης διπλωματικούς διαύλους και, επί του παρόντος, συντονίζονται οι συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, καθώς και με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη. Είμαστε πλήρως ενήμεροι για τις προετοιμασίες και την πρόοδο αυτών των συνομιλιών. Δεν βλέπω επομένως προς το παρόν ανάγκη να ανοίξουμε επιπλέον κανάλια επικοινωνίας», δήλωσε ο καγκελάριος, απαντώντας σε σχετική ερώτηση στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε νωρίτερα απόψε με την πρωθυπουργό της Λιθουανίας Ίνγκα Ρουγκινιενέ και προειδοποίησε ότι, «εάν η Μόσχα δεν είναι έτοιμη να τερματίσει τον πόλεμο, το τίμημα που πρέπει να πληρώσει, συμπεριλαμβανομένου του οικονομικού κόστους, θα αυξάνεται εβδομάδα με την εβδομάδα και μήνα με τον μήνα».

Ο κ. Μερτς αναφέρθηκε επίσης στον βομβαρδισμό αδιακρίτως των μη στρατιωτικών - και κυρίως των ενεργειακών - υποδομών της Ουκρανίας, κάνοντας λόγο για εγκλήματα πολέμου της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας και του λαού της», ενώ και οι δύο ηγέτες υπογράμμισαν ότι οι διαπραγματεύσεις πρέπει να γίνουν με τη συμμετοχή της Ουκρανίας και όχι ερήμην της, στη βάση της κυριαρχίας και της αυτοδιάθεσής της.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την προοπτική η Ευρώπη να αποκτήσει κοινά πυρηνικά όπλα, ο καγκελάριος υπενθύμισε ότι η Γερμανία έχει δεσμευτεί να μη διαθέτει δικά της πυρηνικά όπλα, σημείωσε ωστόσο ότι «αυτό δεν σημαίνει ότι δεν συζητάμε επίσης για κοινή πυρηνική αποτροπή με άλλα ευρωπαϊκά κράτη», διευκρινίζοντας ταυτόχρονα ότι πρόκειται για συζητήσεις οι οποίες δεν αντικρούουν την κοινή χρήση πυρηνικών όπλων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά μπορούν να είναι συμπληρωματικές, όπως συμβαίνει επί του παρόντος, για παράδειγμα, με τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Η Λιθουανή πρωθυπουργός από την πλευρά της τόνισε την ανάγκη να μην επιβαρυνθεί η διατλαντική σχέση, αναγνωρίζοντας όμως και την σημασία της αμυντικής ενίσχυσης της Ευρώπης.

«Γνωρίζουμε ότι η ελευθερία και η ευημερία δεν πρέπει να θεωρούνται δεδομένες», επανέλαβε ο καγκελάριος Μερτς και εξέφρασε την αλληλεγγύη του Βερολίνου προς την Λιθουανία, όπου μάλιστα σταθμεύει ταξιαρχία της Bundeswehr. «Η ασφάλεια της Λιθουανίας είναι και δική μας ασφάλεια. Η Γερμανία τηρεί την ευθύνη της και η παρουσία της Bundeswehr δεν αποτελεί πολιτικό σύμβολο, αλλά στρατιωτική συμβολή της Γερμανίας στην αποτροπή και την άμυνα», τόνισε. Η κυρία Ρουγκινιενέ τον ευχαρίστησε θερμά, εξήρε τον «ηγετικό ρόλο που αναλαμβάνει η Γερμανία και ο ίδιος προσωπικά» και υπογράμμισε ότι «η Ρωσία ήταν και παραμένει η μεγαλύτερη απειλή, όχι μόνο για τα ανατολικά κράτη, αλλά και για ολόκληρη την Ευρώπη».