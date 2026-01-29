Ουκρανία: Τρεις νεκροί σε ρωσική επιδρομή στη Ζαπορίζια

Νέα ρωσικά αεροπορικά πλήγματα στοίχισαν τη ζωή σε τρεις ανθρώπους στη Ζαπορίζια, στην κεντροανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Ιβάν Φεντόροφ τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης.

«Οι Ρώσοι εξαπέλυσαν πλήγματα με drones εναντίον κατοικημένων συνοικιών στη Βίλνιανσκ (...) Δυο γυναίκες και άνδρας σκοτώθηκαν και άλλος άνδρας τραυματίστηκε», διευκρίνισε ο περιφερειάρχης Φεντόροφ.

🚨 After recent Russian attacks in #Kyiv & #Zaporizhzhia, Ukrainian Red Cross teams joined emergency services to provide first aid and psychological support to affected residents. Grateful to partners for their solidarity 🤝 @BritishRedCross & @FCDOGovUK #EmergencyResponse pic.twitter.com/fR7nbNmZx2 — Ukrainian Red Cross (@RedCrossUkraine) January 28, 2026

Ουκρανία: Δύσκολες οι προσεχείς εβδομάδες λόγω παγετού και ρωσικών πληγμάτων σε ενεργειακές υποδομές

Η ζωή θα είναι δύσκολη για τους Ουκρανούς τις επόμενες τρεις εβδομάδες λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών και της έντασης των ρωσικών επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές της χώρας, που έχουν ως αποτέλεσμα να μείνουν ήδη εκατομμύρια κάτοικοι χωρίς ηλεκτρικό και θέρμανση, δήλωσε σήμερα, ο επικεφαλής της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής για ενεργειακά ζητήματα.

Παρά την πρόοδο στις ειρηνευτικές συνομιλίες που έχουν οδηγήσει - για πρώτη φορά - σε τριμερείς διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας και Ηνωμένων Πολιτειών, η Μόσχα έχει εντείνει τις επιδρομές της μακριά από την πρώτη γραμμή του μετώπου που εκτείνεται σε όλη την ανατολική και νότια Ουκρανία.

Ο υδράργυρος θα υποχωρήσει την επόμενη εβδομάδα στους -20 βαθμούς Κελσίου, σε αρκετές περιοχές της βόρειας και ανατολικής Ουκρανίας, σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων.

«Τα κακά νέα είναι ότι όντως θα υπάρξει παγετός και θα είναι δύσκολα», δήλωσε ο Άντριι Γκέρους, επικεφαλής της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής για ενεργειακά ζητήματα στο εθνικό τηλεοπτικό δίκτυο.

«Τα καλά νέα είναι ότι πρέπει να αντέξουμε για τρεις εβδομάδες, και μετά θα γίνουν καλύτερα τα πράγματα», πρόσθεσε ο ίδιος, εξηγώντας πως η θερμοκρασία αναμένεται να αυξηθεί στη συνέχεια καθώς θα μεγαλώνει και η περίοδος ηλιοφάνειας.

Δυο νεκροί σε ρωσική επιδρομή κοντά στο Κίεβο

Δυο άνθρωποι, ένας άνδρας και μία γυναίκα, σκοτώθηκαν και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν σε ρωσική επιδρομή κοντά στην πρωτεύουσα Κίεβο, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης.

Η επιδρομή έπληξε την κοινότητα Μπιλοχορόντσκα, νοτιοανατολικό προάστιο της πρωτεύουσας, διευκρίνισε ο αξιωματικός, ο Μικόλα Καλάσνικ, μέσω Telegram.

Την Τρίτη κύμα ρωσικών επιδρομών σκότωσε 12 αμάχους, ανάμεσά τους πέντε σε επιβατικό σιδηροδρομικό σταθμό κοντά στο Χάρκοβο (βορειοανατολικά) και έπληξε ενεργειακές υποδομές, τη στιγμή που αναμένεται να συνεχιστούν τριμερείς συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου στο Αμπού Ντάμπι.