Γερμανία για Γάζα: Οι πιο ελπιδοφόρες προσπάθειες για ειρήνη από την αρχή του πολέμου

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι συνεχιζόμενες προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα είναι οι πιο ελπιδοφόρες από την έναρξή του πριν από δύο χρόνια.

«Για πρώτη φορά σε δύο χρόνια, δεν πρόκειται απλώς για κατάπαυση του πυρός, αλλά για μια βιώσιμη πολιτική λύση. Οι ισραηλινοί, αραβικοί και παλαιστινιακοί παράγοντες μοιράζονται τώρα ιδέες για το πώς μπορούν να συνεχιστούν τα πράγματα στη Λωρίδα της Γάζας», δήλωσε ο υπουργός στο γερμανικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο ARD.

Υπενθυμίζεται πως αξιωματούχοι της Χαμάς έφτασαν στην Αίγυπτο την Κυριακή ενόψει των συνομιλιών με το Ισραήλ, οι οποίες, όπως ελπίζουν οι ΗΠΑ, θα οδηγήσουν σε κατάπαυση των εχθροπραξιών και στην απελευθέρωση των ομήρων στη Γάζα.