Γερμανία - Δημοσκόπηση YouGov: Η AfD για πρώτη φορά ισχυρότερη δύναμη

Η Εναλλακτική για την Γερμανία (AfD) προηγείται για πρώτη φορά σε δημοσκόπηση του Ινστιτούτου YouGov, αφήνοντας στην δεύτερη θέση την Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU).

Σύμφωνα με την έρευνα, η AfD συγκεντρώνει ποσοστό 27% (+2 από την προηγούμενη δημοσκόπηση του ίδιου Ινστιτούτου), ενώ CDU/CSU περιορίζονται στο 26% (-1).

Ακολουθούν το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) με 15% (+1), οι Πράσινοι με 11% (-1) και η Αριστερά με 9% (-1).

Η Συμμαχία Ζάρα Βάγκενκνεχτ (BSW) παραμένει στο όριο εισόδου στην Βουλή με 5%, ενώ το Κόμμα των Φιλελευθέρων εξακολουθεί να υπολείπεται, με 4% (+1).

Η συζήτηση για το εισόδημα διχάζει τους πολίτες εντός του συνασπισμού και μεταξύ των ψηφοφόρων

Στην πρόσφατη συζήτηση για τις μεταρρυθμίσεις στα επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας, ο Καγκελάριος Μερτς ανακοίνωσε έναν στόχο εξοικονόμησης 5 δισ. ευρώ για το εισόδημα των πολιτών.

Η Υπουργός Εργασίας Μπέρμπελ Μπας επέκρινε στη συνέχεια έντονα το αίτημα του Καγκελάριου για εξοικονόμηση και η ένταση αντικατοπτρίζεται επίσης στις απόψεις των ψηφοφόρων για το ζήτημα του εισοδήματος των πολιτών: Ενώ περίπου οι μισοί από όλους τους ερωτηθέντες θεωρούν το εισόδημα των πολιτών (κάπως) άδικο (51%), η διαμάχη προκύπτει κυρίως μεταξύ συντηρητικών και προοδευτικών κομμάτων: Μεταξύ των ψηφοφόρων του CDU/CSU, τρεις στους πέντε ερωτηθέντες (63%) θεωρούν το εισόδημα των πολιτών (κάπως) άδικο. Μεταξύ των ψηφοφόρων του SPD, αντίθετα, αυτό το ποσοστό είναι μόνο 36% (συγκριτικά: Πράσινοι ψηφοφόροι: 29%, Αριστερά: 43% και AfD: 69%).