Γερμανία: 500.000 δέντρα κόπηκαν για να χτιστεί το μέγα-εργοστάσιο της Tesla (pic&vid)

Αποκαλυπτικές είναι οι δορυφορικές εικόνες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, όπου απεικονίζεται ότι έχουν κοπεί σχεδόν 500.000 δέντρα ώστε να χτιστεί το μέγα-εργοστάσιο της Tesla, κοντά στο Βερολίνο.

Σύμφωνα με την εταιρεία περιβαλλοντικών πληροφοριών Kayrros που ανέλυσε τις εικόνες, 813 στρέμματα δάσους κόπηκαν την περίοδο μεταξύ Μαρτίου 2020 και Μαΐου 2023 στην τοποθεσία που χτίστηκε το εργοστάσιο.

