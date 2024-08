Πού θα σταματήσει ο κατήφορος της Tesla

Πριν από σχεδόν 32 μήνες η μετοχή της Tesla κατέγραφε τα ιστορικά υψηλά της, πάνω από τα επίπεδα των $400. Τότε για πολλούς ήταν η ευκαιρία για το μεγάλο σορτάρισμα. Σήμερα η TSLA βρίσκεται στα $232,10, με τις ισχυρότερες χρηματιστηριακές εταιρείες να ποντάρουν σε περαιτέρω μείωση της τιμή της μετοχής.

Η ΗSBC σε πρόσφατη έκθεση της αναπροσάρμοσε την τιμή στόχο της TSLA, στα $118, από τα $130 που είχε θέσει μόλις προ εβδομάδος. Αυτό σημαίνει πτώση κατά -46% από τα σημερινά επίπεδα τιμών. Η εκτίμηση της HSBC βρίσκεται πολύ κοντά στην τιμή – στόχο που είχε δώσει η J.P.Morgan από τον Μάρτιο του 2024. Και ο στόχος ήταν τα $115. Προς το παρόν το «σορτάρισμα» που είχε προτείνει ουσιαστικά η J.P.Morgan, έχει αποβεί ζημιογόνο, για τους επενδυτές που το είχαν επιλέξει. Και αυτό διότι τον Μάρτιο η TSLA βρισκόταν στα $202 ενώ σήμερα βρίσκεται στα $232,10. Παρ’ όλα αυτά, η J.P.Morgan επιμένει στη θέση της.

Τα μικτά κέρδη της Tesla για το τρίμηνο, ήταν μειωμένα κατά 15% σε σχέση με τις εκτιμήσεις των χρηματιστηριακών αναλυτών, λόγω κάποιων μη επαναλαμβανόμενων έκτακτων δαπανών. Ακόμα και μετά τη αναπροσαρμογή των λογιστικών καταστάσεων με βάση τον έκτακτο χαρακτήρα των δαπανών, τα μικτά κέρδη είναι μειωμένα κατά 7%. Ενώ τα κέρδη της Tesla σε δωδεκάμηνη κυλιόμενη βάση έχουν υποχωρήσει κατά -26%.

Σύμφωνα με τους χρηματιστηριακούς αναλυτές των ισχυρότερων επενδυτικών οίκων, αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον το λανσάρισμα του Robotaxi στις 10 Οκτωβρίου. Η επιτυχία του εγχειρήματος, θα διαψεύσει τις αυξανόμενες ενστάσεις σχετικά με την εμπορική επιτυχία των φιλόδοξων σχεδίων της εταιρείας. Παράλληλα οι αναλυτές παραμένουν επιφυλακτικοί όσον αφορά την εμπορική επιτυχία του Dojo, του Optimus και των εφαρμογών της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Το Tesla Dojo είναι ένας υπερυπολογιστής που σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από την Tesla για να υποστηρίξει τα συστήματα machine learning, τα full self – driving cars και τα advanced driver - assistance cars, μέσω της αναγνώρισης εικόνων και βίντεο.

Το Tesla Optimus είναι ένα ρομπότ που αποτελεί συνέχεια του Tesla Bot. Το πιο πρόσφατο μοντέλο είναι το Tesla Optimus Gen-2, που παρουσιάστηκε τον Δεκέμβριο του 2023.

There’s a new bot in town 🤖



Check this out (until the very end)!https://t.co/duFdhwNe3K pic.twitter.com/8pbhwW0WNc