Times of Israel, Reuters

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διεμήνυσε την Κυριακή ότι, ως κυρίαρχο κράτος, το Ισραήλ θα καθορίσει την πολιτική ασφαλείας του και με ποιες ξένες δυνάμεις θα συνεργαστεί, αφήνοντας νέες αιχμές για την Τουρκία.

«Καταστήσαμε σαφές στους διεθνείς εταίρους ότι εμείς θα αποφασίσουμε ποιες δυνάμεις δεν είναι αποδεκτές από εμάς (στη Γάζα). «Αυτό, φυσικά, γίνεται αποδεκτό από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως εξέφρασαν οι ανώτεροι εκπρόσωποί τους τις τελευταίες ημέρες» ξεκαθάρισε.

«Ελέγχουμε τη δική μας ασφάλεια, και έχουμε καταστήσει σαφές στις διεθνείς δυνάμεις ότι το Ισραήλ αποφασίζει - και έτσι ενεργούμε και θα συνεχίσουμε να ενεργούμε», επισήμανε ο Νετανιάχου στην έναρξη της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου.

Δεν θα υπάρξουν τουρκικά στρατεύματα στη Γάζα, διεμήνυσε εξάλλου την Πέμπτη το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου μετά από αναφορές για διαφωνία επί του θέματος κατά τη διάρκεια της συνάντησης της Τετάρτης μεταξύ του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και του αρχηγού των αιγυπτιακών μυστικών υπηρεσιών Χασάν Ρασάντ.

«Δεν υπάρχει διαφωνία», τόνισε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού στους Times of Israel. «Δεν θα υπάρξει τουρκική εμπλοκή» ξεκαθάρισε.

Στον «αέρα» η συμμετοχή της Τουρκίας στη μεταπολεμική Γάζα - Ρούμπιο: «Πρέπει να συμφωνεί το Ισραήλ»

Υπενθυμίζεται ότι η συμμετοχή της Τουρκίας στη μεταπολεμική Γάζα παραμένει αμφίβολη, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν ακόμη αποφασίσει αν η Άγκυρα θα αναλάβει ρόλο στο πλαίσιο του σχεδίου κατάπαυσης του πυρός.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, τόνισε ότι το Ισραήλ πρέπει να αισθάνεται «άνετα» με τη συμμετοχή οποιασδήποτε χώρας στη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης που σχεδιάζεται για τη Λωρίδα της Γάζας, αφήνοντας να εννοηθεί πως η εμπλοκή της Τουρκίας παραμένει αβέβαιη.

Ερωτηθείς, σε συνέντευξη Τύπου στο Κέντρο Συντονισμού Πολιτικών και Στρατιωτικών Υποθέσεων των ΗΠΑ, αν τουρκικά στρατεύματα θα συμμετάσχουν στη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης που πρόκειται να δημιουργηθεί στη Λωρίδα της Γάζας, ο Μάρκο Ρούμπιο απάντησε: «Δεν έχουμε ακόμη συγκροτήσει αυτή τη δύναμη, οπότε η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «προφανώς, καθώς συγκροτείται αυτή η δύναμη, θα πρέπει να συμμετέχουν χώρες με τις οποίες το Ισραήλ αισθάνεται άνετα», σημειώνοντας ότι «πολλές χώρες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον» χωρίς, ωστόσο, να τις κατονομάσει.

Απαντώντας σε αναφορές ότι το Ισραήλ έχει προειδοποιήσει τις ΗΠΑ πως η παρουσία τουρκικών στρατευμάτων στη Γάζα θα αποτελούσε «κόκκινη γραμμή» για την Ιερουσαλήμ, ο Ρούμπιο είπε: «Δεν θέλω να μπω στη συζήτηση για το ποιος έχει ασκήσει βέτο ή ποιος δεν επιτρέπεται να συμμετάσχει. Προφανώς, κάθε μέλος αυτής της δύναμης πρέπει να έχει ικανότητα, βούληση, αλλά και να είναι αποδεκτό από όλους, συμπεριλαμβανομένου του Ισραήλ».

Ο Ρούμπιο πρόσθεσε πως η μελλοντική διακυβέρνηση της Γάζας πρέπει να ακόμη να τύχει επεξεργασίας από το Ισραήλ και κράτη εταίρους αλλά δεν μπορεί να περιλαμβάνει τη Χαμάς.

Ο Ρούμπιο δήλωσε αργότερα πως Αμερικανοί αξιωματούχοι λαμβάνουν συνεισφορά όσον αφορά ένα ενδεχόμενο ψήφισμα του ΟΗΕ ή διεθνή συμφωνία που θα εγκρίνει την ανάπτυξη πολυεθνικής δύναμης στη Γάζα και ότι το θέμα θα συζητηθεί σήμερα στο Κατάρ.

Όσον αφορά τον ρόλο της Παλαιστινιακής Αρχής στη μελλοντική διακυβέρνηση της Γάζας, ο Ρούμπιο δήλωσε ότι «έχουμε εκφράσει τις ανησυχίες μας για την Παλαιστινιακή Αρχή όπως υφίσταται σήμερα, καθώς και την ανάγκη για μεταρρυθμίσεις, αν πρόκειται να διαδραματίσει οποιονδήποτε ρόλο στο μέλλον της Γάζας. Αυτό μένει να καθοριστεί — αν υπάρξει ρόλος καθόλου. Δεν γνωρίζουμε».

Reuters: Το Ισραήλ αντιτίθεται στον ρόλο της Τουρκίας στη δύναμη για τη Γάζα

Σημειώνεται ότι την περασμένη εβδομάδα, ο Νετανιάχου άφησε να εννοηθεί ότι θα αντιταχθεί σε οποιονδήποτε ρόλο των τουρκικών δυνάμεων ασφαλείας στη Λωρίδα της Γάζας. Οι κάποτε στενές σχέσεις Τουρκίας–Ισραήλ έχουν φτάσει σε νέο ναδίρ στη διάρκεια του πολέμου, με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να καταδικάζει τον πόλεμο του Ισραήλ κατά της Χαμάς

Η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει τη συμμετοχή των αραβικών κρατών τόσο σε στρατεύματα όσο και σε χρηματοδότηση.

Ωστόσο, παραμένει ασαφές το κατά πόσον αραβικές και άλλες χώρες θα είναι έτοιμες να στείλουν στρατιώτες ενώ το Ισραήλ έχει εκφράσει ανησυχίες για τη σύνθεση της δύναμης. Ενώ η κυβέρνηση Τραμπ έχει αποκλείσει την αποστολή Αμερικανών στρατιωτών στη Γάζα, η δύναμη θα μπορούσε νά έχει στρατιώτες από την Αίγυπτο, την Ινδονησία και χώρες του Κόλπου.

Μία από τις κύριες προκλήσεις είναι ότι η Χαμάς δεν έχει δεσμευτεί στον αφοπλισμό της. Από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία, πριν από δύο εβδομάδες, ως πρώτο στάδιο του 20σέλιδου σχεδίου του Τραμπ, η τρομοκρατική οργάνωση έχει εξαπολύσει βίαιη καταστολή εναντίον ομάδων που αμφισβητούν την εξουσία της.