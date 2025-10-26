Νετανιάχου: Εμείς αποφασίζουμε με ποιους συνεργαζόμαστε - Αιχμές για τουρκικές δυνάμεις στη Γάζα

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διεμήνυσε την Κυριακή ότι, ως κυρίαρχο κράτος, το Ισραήλ θα καθορίσει την πολιτική ασφαλείας του και με ποιες ξένες δυνάμεις θα συνεργαστεί, αφήνοντας νέες αιχμές για την Τουρκία.

«Καταστήσαμε σαφές στους διεθνείς εταίρους ότι εμείς θα αποφασίσουμε ποιες δυνάμεις δεν είναι αποδεκτές από εμάς (στη Γάζα). «Αυτό, φυσικά, γίνεται αποδεκτό από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως εξέφρασαν οι ανώτεροι εκπρόσωποί τους τις τελευταίες ημέρες» ξεκαθάρισε.

«Ελέγχουμε τη δική μας ασφάλεια, και έχουμε καταστήσει σαφές στις διεθνείς δυνάμεις ότι το Ισραήλ αποφασίζει - και έτσι ενεργούμε και θα συνεχίσουμε να ενεργούμε», επισήμανε ο Νετανιάχου στην έναρξη της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου.

Δεν θα υπάρξουν τουρκικά στρατεύματα στη Γάζα, διεμήνυσε εξάλλου την Πέμπτη το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου μετά από αναφορές για διαφωνία επί του θέματος κατά τη διάρκεια της συνάντησης της Τετάρτης μεταξύ του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και του αρχηγού των αιγυπτιακών μυστικών υπηρεσιών Χασάν Ρασάντ.

«Δεν υπάρχει διαφωνία», τόνισε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού στους Times of Israel. «Δεν θα υπάρξει τουρκική εμπλοκή» ξεκαθάρισε.

Reuters: Το Ισραήλ αντιτίθεται στον ρόλο της Τουρκίας στη δύναμη για τη Γάζα

Την περασμένη εβδομάδα, ο Νετανιάχου άφησε να εννοηθεί ότι θα αντιταχθεί σε οποιονδήποτε ρόλο των τουρκικών δυνάμεων ασφαλείας στη Λωρίδα της Γάζας. Οι κάποτε στενές σχέσεις Τουρκίας–Ισραήλ έχουν φτάσει σε νέο ναδίρ στη διάρκεια του πολέμου, με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να καταδικάζει τον πόλεμο του Ισραήλ κατά της Χαμάς

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, σε επίσκεψή του στο Ισραήλ με στόχο την ενίσχυση της εύθραυστης εκεχειρίας, δήλωσε την Παρασκευή ότι η διεθνής δύναμη θα πρέπει να αποτελείται από «χώρες με τις οποίες το Ισραήλ αισθάνεται άνετα», αποφεύγοντας να σχολιάσει ειδικά το ενδεχόμενο τουρκικής εμπλοκής.

Ο Ρούμπιο πρόσθεσε ότι η μελλοντική διακυβέρνηση της Γάζας πρέπει ακόμη να καθοριστεί μεταξύ του Ισραήλ και των εταίρων του, αλλά δεν μπορεί να περιλαμβάνει τη Χαμάς.

Αργότερα σημείωσε ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι ενημερώνονται για ένα πιθανό ψήφισμα του ΟΗΕ ή μια διεθνή συμφωνία που θα εξουσιοδοτήσει την πολυεθνική δύναμη στη Γάζα, ενώ το θέμα θα συζητηθεί στο Κατάρ την Κυριακή.

Η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει τη συμμετοχή των αραβικών κρατών τόσο σε στρατεύματα όσο και σε χρηματοδότηση.

Μία από τις κύριες προκλήσεις είναι ότι η Χαμάς δεν έχει δεσμευτεί στον αφοπλισμό της. Από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία, πριν από δύο εβδομάδες, ως πρώτο στάδιο του 20σέλιδου σχεδίου του Τραμπ, η τρομοκρατική οργάνωση έχει εξαπολύσει βίαιη καταστολή εναντίον ομάδων που αμφισβητούν την εξουσία της.