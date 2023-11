Γάζα: Διοικητής της Χαμάς εμποδίζει 1.000 αμάχους να φύγουν προς τα νότια

Περίπου 1.000 αμάχους φέρεται να κρατά ομήρους στη Γάζα διοικητής της Χαμάς, εμποδίζοντας τους να απομακρυνθούν προς το νότιο τμήμα του θύλακα, σύμφωνα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης και αναφορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, που δεν έχουν επιβεβαιωθεί ακόμα επίσημα από τον ισραηλινό στρατό, ο Αχμέντ Σιάμ Αμπού Χάμζα, χρησιμοποιεί ασθενείς και εκτοπισμένους πολίτες μέσα στο νοσοκομείο Ραντίσι ως «ανθρώπινες ασπίδες», καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν ζητήσει την εκκένωση του συγκεκριμένου νοσηλευτικού ιδρύματος.

