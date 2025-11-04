Γαλλία: Ξεκινά σήμερα η δίκη της εταιρείας Lafarge με την κατηγορία της χρηματοδότησης τζιχαντιστών στη Συρία

Ξεκινά σήμερα στο Παρίσι η δίκη του γαλλικού ομίλου Lafarge με την κατηγορία ότι η συριακή θυγατρική της χρηματοδοτούσε τζιχαντιστικές οργανώσεις, ανάμεσά τους το Ισλαμικό Κράτος, ως το 2014 και ότι παραβίασε τις ευρωπαϊκές κυρώσεις προκειμένου να παραμείνει σε λειτουργία ένα εργοστάσιό της στην εμπόλεμη Συρία.

Εκτός από τη Lafarge, την οποία εξαγόρασε το 2015 η ελβετική Holcim, δικάζονται ο πρώην πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Μπρινό Λαφόν, πέντε πρώην αξιωματούχοι της και δύο Σύροι μεσολαβητές για την εταιρεία, εις βάρος ενός από τους οποίους έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης και θα δικαστεί ερήμην.

Η Lafarge κατηγορείται ότι το 2013 και το 2014 κατέβαλε, μέσω της συριακής θυγατρικής της Lafarge Cement Syria (LCS), πολλά εκατομμύρια ευρώ σε τζιχαντιστικές ομάδες, όπως το Ισλαμικό Κράτος και το Μέτωπο αλ Νούσρα που είχαν χαρακτηριστεί «τρομοκρατικές», προκειμένου να διατηρήσει σε λειτουργία ένα εργοστάσιό της στην Τζαλαμπίγια της βόρειας Συρίας.

Η εταιρεία είχε επενδύσει 680 εκατ. ευρώ για το εργοστάσιο αυτό, η κατασκευή του οποίου ολοκληρώθηκε το 2010, λίγους μήνες προτού ξεσπάσει εμφύλιος πόλεμος στη Συρία.

Σε μια ξεχωριστή υπόθεση που εκδικάστηκε στις ΗΠΑ τον Οκτώβριο του 2022 η Lafarge παραδέχθηκε ότι κατέβαλε σχεδόν 6 εκατ. δολάρια στο ΙΚ και το Μέτωπο αλ Νούσρα προκειμένου υπάλληλοί της, πελάτες και προμηθευτές να περνούν από τα σημεία ελέγχου που είχαν στήσει οι οργανώσεις στην εμπόλεμη Συρία. Καταδικάστηκε σε πρόστιμο 778 εκατ. δολαρίων.

Στη Γαλλία η Lafarge κινδυνεύει να καταδικαστεί να καταβάλει πρόστιμο έως 1,125 εκατομμύριο ευρώ για χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Το πρόστιμο που μπορεί να της επιβληθεί για παραβίαση του εμπάργκο είναι πιο βαρύ και ενδέχεται να φτάσει έως και 10 φορές το ποσό της παράβασης που θα καθοριστεί τελικά από το δικαστήριο.

Οι οκτώ κατηγορούμενοι κινδυνεύουν να καταδικαστούν έως και σε 10 χρόνια κάθειρξη.

Την ώρα που άλλες πολυεθνικές εγκατέλειψαν τη Συρία το 2012, η Lafarge απομάκρυνε εκείνη τη χρονιά μόνο τους ξένους υπαλλήλους της από τη χώρα, ενώ το ντόπιο προσωπικό συνέχισε να εργάζεται ως τον Σεπτέμβριο του 2014 όταν το ΙΚ έθεσε υπό τον έλεγχό του το εργοστάσιο.

Le procès de la multinationale française #Lafarge et de 8 anciens responsables s'ouvre ce mardi à Paris.



Ils sont soupçonnés d'avoir payé des groupes jihadistes, dont l'organisation État islamique, en #Syrie jusqu'en 2014 dans le but d'y maintenir l'activité d'une cimenterie ⤵️ pic.twitter.com/lQ9pw2Aczn — FRANCE 24 Français (@France24_fr) November 4, 2025

Οι εργαζόμενοί του στεγάζονταν στην κοντινή πόλη Μάνμπιζ, στη δυτική όχθη του Ευφράτη, τον οποίο αναγκάζονταν να διασχίσουν για να φτάσουν στο εργοστάσιο. Μεταξύ των πληρωμών 3 εκατ. δολάρια φέρονται να καταβλήθηκαν σε τζιχαντιστικές ομάδες προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής τους διέλευση, σύμφωνα με τους εισαγγελείς. Ακόμη 1,9 εκατ. ευρώ καταβλήθηκαν γα την αγορά υλικών από λατομεία που βρίσκονταν υπό τον έλεγχο του ΙΚ.

Η Lafarge ελέγχεται επίσης για συνέργεια σε εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη Συρία και το Ιράκ σχετικά με τον τρόπο που διατήρησε σε λειτουργία αυτό το εργοστάσιο.

Η δίκη θα διαρκέσει ως τις 16 Δεκεμβρίου.