Γαλλία: Στους δρόμους χιλιάδες διαδηλωτές ενάντια στον διορισμό του Μπαρνιέ - Είναι «πραξικόπημα» του Μακρόν

Χιλιάδες ψηφοφόροι της αριστεράς διαδήλωσαν σήμερα στη Γαλλία κατά του «πραξικοπήματος» του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος τελικά διόρισε έναν κεντροδεξιό πρωθυπουργό, τον Μισέλ Μπαρνιέ, σχεδόν δύο μήνες μετά τις βουλευτικές εκλογές του Ιουλίου.

«Άρνηση της δημοκρατίας», «οι Γάλλοι δεν ψήφισαν γι αυτό», «να παραιτηθεί (ο Μακρόν)»: δυσαρέσκεια, αγανάκτηση και θυμός κυριαρχούσαν στις πομπές που σχημάτισαν οι διαδηλωτές κατά του διορισμού του Μισέλ Μπαρνιέ (του κόμματος των Ρεπουμπλικανών -Les Républicains /LR), σε μια θέση που ο Εμανουέλ Μακρόν αρνήθηκε στη Λουσί Καστέ, την υποψήφια του Νέου Λαϊκού Μετώπου (NFP), του αριστερού συνασπισμού που ήρθε πρώτος στις πρόωρες βουλευτικές εκλογές του Ιουλίου.

Δεν υπήρξε απόλυτη πλειοψηφία στις εκλογές αυτές, οι οποίες άφησαν την Εθνοσυνέλευση χωρισμένη σε τρείς ομάδες: την αριστερά, την κεντροδεξιά και την ακροδεξιά.

Σχεδόν 150 κινητοποιήσεις είχαν προγραμματιστεί σε όλη τη Γαλλία, συγκεντρώσεις που είχαν οργανωθεί ακόμη και πριν από τον διορισμό του Μισέλ Μπαρνιέ την Πέμπτη, έπειτα από εξήντα ημέρες αναμονής και διαβουλεύσεων.

🇫🇷 More demonstrations throughout France against Macron’s policies and for the president’s resignation. Demonstrators also express dissatisfaction with the candidacy of the new prime minister. pic.twitter.com/vFfo9d7ovY