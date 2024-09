Φινλανδία - Εσθονία: Υποστηρίζουν την άρση των περιορισμών για τα όπλα στην Ουκρανία

Η Φινλανδία και η Εσθονία υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να δοθεί στην Ουκρανία η άδεια να επιτεθεί σε στρατιωτικούς στόχους εντός της Ρωσίας, με όπλα που θα της παράσχουν δυτικές χώρες, σύμφωνα με δημοσίευμα του Yle.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Εσθονίας Μάργκους Τσάκνα και η υπουργός Εξωτερικών της Φινλανδίας Ελίνα Βαλτόνεν (NCP) έκαναν τη δήλωση αυτή κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Ελσίνκι την Παρασκευή.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Φινλανδός πρόεδρος, Αλεξάντερ Στουμπ, δήλωσε ότι η Φινλανδία δεν έχει θέσει περιορισμούς στα όπλα που παρέχει στην Ουκρανία, εφόσον χρησιμοποιούνται για αμυντικούς σκοπούς και δεν παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο.

«Ευθυγραμμίζεται με τις αξίες και τα συμφέροντά μας η Ουκρανία να κερδίσει αυτόν τον πόλεμο και να επιτύχει μια δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη», δήλωσε ο πρόεδρος της Φινλανδίας.

Η στήριξη της Ουκρανίας και η κατάσταση της ασφάλειας στην περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας ήταν στην ημερήσια διάταξη κατά τη διάρκεια της κατ' ιδίαν συνάντησης των δύο υπουργών Εξωτερικών νωρίτερα μέσα στην ημέρα.



Σύμφωνα με το φινλανδικό υπουργείο Εξωτερικών, οι Βαλτόνεν και Τσάκνα συζήτησαν επίσης άλλα θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, καθώς και τις διμερείς σχέσεις, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής και περιφερειακής συνεργασίας.

«Η Εσθονία είναι στενός γείτονας και εταίρος μας και οι σχέσεις μας είναι εξαιρετικές. Η συνεργασία μας εκτείνεται από μια σημαντική εμπορική εταιρική σχέση έως μια στρατιωτική συμμαχία. Εκτός από τις διμερείς συναντήσεις μας, συναντιόμαστε τακτικά σε διάφορα περιφερειακά σχήματα», δήλωσε η Βαλτόνεν.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Ελσίνκι, ο Τσάκνα συναντήθηκε επίσης με τον πρωθυπουργό Πέτερι Όρπο (NCP), τον υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Χοακίμ Στραντ (SPP) και τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου Jussi Halla-aho (Φινλανδοί).

Η Βαλτόνεν φιλοξένησε τον Τσάκνα μόλις επέστρεψε την Πέμπτη από διήμερη επίσκεψη στην Αλβανία, τη Σερβία και το Κοσσυφοπέδιο, όπου τόνισε την «ισχυρή υποστήριξη» της Φινλανδίας στην πορεία των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων προς την ένταξη στην ΕΕ.

A great pleasure to welcome dear colleague Margus @Tsahkna to Helsinki. Relations between Finland and Estonia are excellent and diverse, and our cooperation seamless. Support to Ukraine remains a top priority. Ukraine needs and deserves a just and sustainable peace. pic.twitter.com/Jwe9nqPnHP